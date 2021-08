Pandémie et au-delà : MS Swaminathan, héros de la révolution verte, considère l’agriculture paysanne comme un besoin urgent

Les agriculteurs sont dotés d’une longue expérience du traitement de la nature. Ils essaieront de faire avancer la cause de la production et de la productivité de manière très efficace, a déclaré le père de la révolution verte de l’Inde. (photo d’archive .)

À la veille de son 96e anniversaire, éminent agronome et connu de la plupart comme le père de la révolution verte de l’Inde, MS Swaminathan a passé la journée à discuter d’un sujet qui lui tient à cœur. Ardent défenseur de l’agriculture durable, il a demandé à sa fondation de recherche éponyme d’inviter des experts à délibérer sur « Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte du changement climatique et de la pandémie de COVID-19 ».

Alors que l’événement, organisé à Chennai le vendredi 6 août, a eu une participation de haut niveau et une inauguration par le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, le point culminant pour beaucoup, était toujours les remarques liminaires du MS Swaminathan lui-même.

Corona, a déclaré Swaminathan, “a été une grande menace non seulement pour la vie et les biens, mais aussi pour les fermes et l’agriculture”. Pour lui, « une agriculture basée sur les agriculteurs est le besoin du moment et donc (la nécessité de) promouvoir l’agriculture basée sur les agricultrices et les agriculteurs ». Malgré les progrès qui ont été réalisés grâce à de nombreuses initiatives publiques et privées pour s’engager avec les agriculteurs, il fait référence à un fait difficile à ignorer : « lorsque nous voyageons à la campagne, nous pouvons voir que la plupart des travaux agricoles sont effectués par les femmes et les hommes ruraux. Ils ont besoin d’un plus grand soutien technique. Ils ont également besoin de facilités de commercialisation assurées et rémunératrices.

Phytogénéticien de formation, le président fondateur de la MS Swaminathan Research Foundation a cependant souligné une ferme conviction dans les capacités d’apprentissage par la pratique et l’adaptabilité d’un agriculteur. Il a déclaré : « à cette Fondation, nous pensons que chaque agriculteur est un scientifique. Les agriculteurs sont dotés d’une longue expérience du traitement de la nature. Ils essaieront de faire avancer la cause de la production et de la productivité de manière très efficace. Je suis donc heureux qu’à cette réunion nous ayons non seulement des scientifiques et des compétences scientifiques, mais aussi des agriculteurs, et en plus le leader politique. Le leader politique, l’agriculteur et les scientifiques peuvent apporter une grande contribution au bien-être de notre pays.

La fille de Swaminathan et le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Soumya Swaminathan, ont également pris la parole lors de l’événement. Elle n’a apparemment pas pu s’empêcher de faire référence à l’une de ses plus grandes préoccupations du moment et a déclaré: «Nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale en raison d’un minuscule virus invisible qui a fait beaucoup de ravages dans toutes nos vies et affectant principalement le les couches les plus vulnérables de la société et en particulier les femmes et les enfants. Par conséquent, ses interventions qui peuvent y remédier pourraient être cruciales.

COVID-19 & Santé

Elle a félicité le gouvernement du Tamil Nadu pour le lancement de « Makkalai Thedi Maruthuvam », un programme visant à amener les soins de santé à la porte de la population. Cette initiative comprend des aspects tels que le dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle chez les personnes et leur fournir également un traitement. Elle a trouvé une telle mesure comme une étape importante vers la couverture sanitaire universelle. « COVID-19 a non seulement rendu les gens malades, mais l’effet secondaire a été la perturbation des services de santé dans la majorité des pays du monde. Cela, a-t-elle dit, comprenait la vaccination de routine, les soins prénatals et postnatals, le contrôle des maladies non transmissibles.

Lien Agriculture-Nutrition

Elle était également d’accord avec Gernot Laganda, chef du Programme de réduction des risques de catastrophe climatique, ONU – Programme alimentaire mondial, Bangkok, sur l’accent mis sur la prévention. Tant du point de vue du changement climatique que de la santé, elle a estimé qu’il était important d’examiner de près le lien entre l’agriculture et la nutrition à l’aide de pratiques agricoles durables et scientifiques qui investissent dans une nutrition élevée mais qui garantissent également que les agriculteurs eux-mêmes sont en mesure d’obtenir une diversité alimentaire à la fois saine et nutritive – des facteurs cruciaux pour une meilleure immunité. Rien que pour cela, cela pourrait les armer pour mieux résister non seulement à la couronne, mais même à d’autres types d’infections.