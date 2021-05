Pandémie longue COVID-19: douleur après la morsure

Une cause de préoccupation est la longue maladie de Covid qui affecte une proportion substantielle de la population qui survit à l’infection aiguë. (Image représentative: .)

Par le Dr (Lt Gen) CS Narayanan,

La pandémie de Covid-19 a touché la vie de tant de personnes à travers le monde comme aucun autre événement dans l’histoire récente de l’humanité. L’étincelle qui a commencé à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine à la fin de 2019 est devenue un feu qui fait rage qui a mis à genoux de vastes nations, riches et pauvres.

L’une des caractéristiques déterminantes de ce fléau a été le délai pour atteindre le sommet dans divers pays. Cela a conduit à une certaine complaisance dans la réponse initiale de ces nations, qui ont été bercées en pensant que le problème était trop lointain pour les impacter. Lorsque les systèmes de santé en Italie et en Espagne se sont effondrés en mars 2020, les dirigeants des États-Unis d’Amérique minimisaient la probabilité que la pandémie atteigne les côtes américaines. Cela, bien sûr, ne devait pas être. Les États-Unis ont rapidement dépassé tous les autres pays du monde en termes de nombre de personnes qui ont contracté l’infection et de celles qui ont succombé à un Covid-19 grave.

Une autre caractéristique de la pandémie a été la tendance à des flux et reflux par vagues périodiques. Juste au moment où les Indiens se demandaient s’ils étaient en quelque sorte immunisés contre le virus, après avoir traversé la première vague relativement indemnes, une deuxième vague les a engloutis comme un tsunami en février 2021. Cette tendance à baisser la garde a été un thème récurrent au cours de cette – pandémie en cours.

Les gouvernements de la plupart des pays occidentaux ont maintenant suffisamment confiance en leurs mesures de santé et leurs stratégies de vaccination efficaces pour lever les mandats de porter des masques et permettre une interaction sociale étroite. Les économistes sont occupés à prévoir un «boom post-pandémique» avec des taux de croissance économique inédits dans ces pays riches.

La célébration est peut-être un peu prématurée car la pandémie et ses séquelles ne se sont pas pleinement déroulées.

Une cause de préoccupation est la longue maladie de Covid qui affecte une proportion substantielle de la population qui survit à l’infection aiguë. L’essoufflement, la fatigue et l’incapacité à se concentrer (“ brouillard cérébral ”), qui sont la marque de cette condition, altère le fonctionnement de plus de la moitié des personnes atteintes de covid longue. Le syndrome de covid long ou post-covid (PCS), comme on l’appelle formellement, est défini comme des symptômes affectant n’importe quelle partie du corps pendant plus de trois mois après un épisode de covid. Les petites tâches physiques peuvent laisser une personne essoufflée et épuisée. Le PCS est suffisamment sérieux pour limiter même le travail sédentaire et les tâches quotidiennes chez environ un cinquième des personnes touchées. La perte de sensation olfactive (anosmie) qui est une caractéristique typique de l’infection par Covid-19 peut se transformer en une condition appelée parosmie chez les survivants. Les personnes atteintes de parosmie rapportent que tout sent désagréable, pourri ou dégoûtant. Un morceau de fruit peut sentir comme des produits chimiques, ou pire encore, comme de la chair pourrie. Les symptômes sont plus prononcés chez les personnes âgées et celles souffrant de troubles médicaux préexistants tels que l’asthme, l’hypertension et les maladies cardiaques. Il a été suggéré que les femmes sont moins susceptibles de développer un COVID aigu sévère mais plus susceptibles de développer un COVID long que les hommes. Cela peut être attribué à des différences hormonales, à la génétique chromosomique, à des différences liées au sexe dans le comportement du système immunitaire et à des facteurs non biologiques.

Il y a eu environ 160 millions de cas confirmés de Covid-19 à travers le monde. Une enquête préliminaire de l’Office of National Statistics du Royaume-Uni a estimé que le covid long affecte 14% des personnes qui se remettent de l’infection aiguë. Bien que ces chiffres soient stupéfiants, ils ne sont probablement que la pointe de l’iceberg en raison du manque de tests d’accès pour la grande majorité de la population. Il est également probable qu’il s’aggravera davantage à l’avenir avec le rétablissement des cas aigus dans les pays en développement comme l’Inde, où la pandémie fait toujours rage.

Les experts commencent tout juste à comprendre l’ampleur de l’impact d’un long covid sur la santé et l’économie des nations.

Bien que la condition soit bien connue, la raison exacte du syndrome reste à comprendre. Les causes plausibles sont la persistance de l’infection virale, un processus auto-immun chronique ou des dommages résiduels à divers systèmes organiques du corps. Des études publiées dans la littérature scientifique réputée ont montré que certaines personnes ont des traces de protéines du SRAS-CoV2 dans leur corps pendant plusieurs mois après avoir récupéré d’une infection aiguë à Covid-19. Cette charge virale persistante après la guérison d’une maladie aiguë s’apparente à certains troubles bien connus comme l’hépatite virale chronique. L’auto-immunité fait référence aux dommages collatéraux causés aux organes par des mécanismes de défense montés par le corps pour éliminer le virus. La réaction inflammatoire intense qui se produit lors d’une infection par le virus SRAS-CoV-2 peut laisser des tissus cicatrisés dans de nombreuses parties du corps dans son sillage. Cela peut causer des ravages longtemps après l’élimination du virus du corps. La fibrose pulmonaire a altéré les connexions neuronales et les dommages aux vaisseaux sanguins causés par ce processus peuvent expliquer de nombreux symptômes de la longue covid. Il est fort probable qu’une combinaison de tous ces mécanismes puisse contribuer à la symptomatologie d’un individu atteint de covid longue.

Bon nombre des symptômes d’une longue maladie comme la fatigue et le brouillard cérébral peuvent être vagues, mais néanmoins débilitants. Ceci est similaire à une autre condition déroutante appelée syndrome de fatigue chronique (SFC). Les malades sont susceptibles d’alourdir les systèmes de santé en passant d’une clinique spécialisée à une autre à la recherche d’un remède.

En l’absence de directives bien établies sur la prise en charge et la réadaptation des personnes atteintes de longue maladie, certains jeunes au sommet de leur carrière peuvent être contraints de quitter complètement la population active.

Pour ajouter à l’ampleur du problème, de nombreuses personnes présentant ces symptômes n’ont peut-être jamais été testées pour l’infection par le SRAS-CoV-2 ou ses anticorps, contrairement à une définition formelle de leurs symptômes. Il est également établi qu’un long covid survient non seulement chez les personnes atteintes d’une infection sévère nécessitant une hospitalisation, mais également en tant que séquelle d’infections légères. Les insultes et les fausses déclarations d’invalidité aggraveraient le problème.

Actuellement, la prise en charge des patients avec un long covid se concentre sur la rééducation physique, les exercices de respiration, la méditation et le yoga. Des groupes de soutien, des conseils et une flexibilité dans l’environnement de travail aideront de nombreuses personnes souffrant de cette maladie.

Il est à espérer que la découverte des mécanismes précis du syndrome post-covidien par des recherches en cours donnera des résultats sous la forme de médicaments antiviraux et immunomodulateurs ciblés. Le virus nous a pris au dépourvu et continue de faire des ravages pendant les nombreuses vagues d’infection aiguë. Nous devons tirer nos leçons et être bien préparés pour faire face aux conséquences insidieuses, mais tout aussi dévastatrices d’un long covid.

(L’auteur dirige le département de neurologie des hôpitaux Manipal de New Delhi après une carrière de 39 ans dans les forces armées. Il a la distinction unique d’avoir reçu la médaille Vishisht Sewa pour ses services distingués par le Président indien à trois reprises. Les opinions exprimées sont personnel et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. On peut le joindre à: brigcsnarayanan@gmail.com)

