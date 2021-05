Pandémie, protestations et politique; un aperçu de l’Amérique latine

On estime qu’il y a environ cent quatorze millions d’élèves dans la région et environ quatre-vingts pour cent d’entre eux ont été expulsés de leurs écoles en raison de la pandémie. (Image: .)

Dr Aparaajita Pandey

En octobre 2020, un rapport prenant connaissance de la situation en Amérique latine et spéculant sur ce à quoi la région doit s’attendre a été intitulé avec optimisme – “ Un cas moins apocalyptique pour l’Amérique latine ” par Brian Winter à Americas Quarterly. Le titre semble être un bon point de départ pour tenter de comprendre l’économie, la politique et la société latino-américaines à l’heure actuelle.

Actuellement, la Colombie fait face à des manifestations massives contre les réformes fiscales et la répression brutale de ces manifestations, le Chili voit également des protestations de la part des gens pour accéder à leurs fonds de pension, il y a des manifestations en Argentine et le blocus des champs de production de pétrole et de gaz par manque de travail. conditions, équipements sanitaires et paiements rétroactifs, il y a de violents affrontements au Brésil entre la police et les cartels de la drogue qui ont conduit à environ 30 morts au total au cours des quinze dernières semaines et une atmosphère de peur et d’incertitude accrues dans les favellas, et une escarmouche armée entre l’armée vénézuélienne et les FARC à la frontière Colombie-Venezuela.

Les manifestations en Colombie sont emblématiques non seulement d’un système administratif et fiscal qui a grandement besoin d’une refonte, mais aussi d’un problème beaucoup plus grave non seulement en Colombie mais dans la région elle-même. Les manifestations dans la région qui ont commencé en 2019, ralenties en 2020, ont maintenant commencé à se réveiller lentement en 2021. La Colombie est le principal exemple de mécontentement populaire et de frustration vis-à-vis de la structure administrative actuelle, cependant, de tels sentiments se répercutent dans tout le pays. région mais avec des niveaux d’intensité différents.

La propagation de la pandémie Covid -19 en Amérique latine et l’apathie et la nonchalance de certains des dirigeants ont eu un impact dévastateur sur la région. L’infrastructure sanitaire déjà surchargée a été exposée à un tsunami de patients et à un besoin urgent de médecins, d’infirmières, de matériel médical et de personnel médical. Alors que l’infrastructure de santé de la région a atteint son point de rupture, l’impact économique de Covid-19 a laissé dans son sillage une traînée d’erreurs flagrantes dans la structure économique de l’Amérique latine qui constituent un problème visible depuis des décennies mais qui n’ont jamais été mis en évidence. pour une telle extension. C’est un fait bien connu et accepté que l’Amérique latine est la région du monde la plus inégale sur le plan économique. Bien qu’il y ait eu par le passé des programmes de transfert conditionnel d’espèces comme Opportunidades au Mexique et Bolsa Escola et Bolsa Familia au Brésil visant à combler le fossé entre les riches et les pauvres; ces programmes ont eu un succès limité.

La récession économique dont la région a souffert au cours de la dernière demi-décennie et maintenant la pandémie a annulé non seulement le travail accompli par ces programmes sociaux, mais aussi les progrès accomplis vers l’égalité raciale et entre les sexes. Un autre secteur qui a maintenant été durement touché est celui de l’éducation. On estime qu’il y a environ cent quatorze millions d’élèves dans la région et environ quatre-vingts pour cent d’entre eux ont été forcés de quitter leurs écoles en raison de la pandémie et un peu plus de trois millions d’entre eux ne reviendraient jamais poursuivre leurs études. Les statistiques ne sont pas claires dans le contexte de l’accès à l’éducation en ligne dans les écoles et / ou les universités. Il est prévu qu’une telle interruption de l’éducation aurait un impact négatif sur le développement des ressources humaines dans la région à long terme. Des études montrent que les élèves qui en sont à leurs premiers stades d’éducation ont commencé à désapprendre leurs compétences de base en mathématiques et en lecture. La Banque mondiale a prédit que dans une trentaine d’années, une telle interruption de l’éducation régulière et régulière entraînerait une perte d’environ 1,7 billion USD, soit environ dix pour cent du revenu latino-américain.

Il a été mentionné que la région d’Amérique latine est l’une des plus inégales au monde et que cette inégalité se manifeste le plus facilement en termes économiques; trouve ses racines dans l’histoire de l’Amérique latine. La colonisation de la région, puis les vagues d’esclaves amenés d’Afrique et de travail sous contrat d’Inde, et plus tard de Java; et leur interaction avec les communautés autochtones a conduit à une Amérique latine diversifiée sur le plan racial et souvent divisée. L’inégalité est également convenablement congruente aux lignes de fracture raciales. La pandémie a certainement accentué cette situation; L’impact socio-économique de Covid est également concentré parmi les personnes déjà défavorisées et les personnes de couleur, ce qui a à son tour entravé des décennies de progrès que les programmes de transfert conditionnel de fonds avaient réalisés dans certaines communautés.

Les inégalités dans la région ont permis à l’élite de s’échapper économiquement indemnes et il semble donc y avoir une sous-estimation flagrante de la situation en ce qui concerne la pandémie et son impact. 2021 serait l’année des élections pour de nombreux pays d’Amérique latine, mais les politiciens doivent comprendre que leur objectif doit être de guérir et de reconstruire et pas seulement de gagner.

(L’auteur est professeur adjoint au Département des politiques publiques de l’Université Amity, NOIDA et titulaire d’un doctorat en études latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. )

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.