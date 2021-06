Pandémonium de l’UE alors que les pays « font la queue » pour conclure un accord commercial de type Brexit | Politique | Nouvelles

La Grande-Bretagne et l’UE ont conclu un accord commercial post-Brexit en décembre de l’année dernière – après près de neuf mois de négociations ardues. Annoncé la veille de Noël, le Premier ministre Boris Johnson l’a décrit comme un accord « géant à la canadienne » et a déclaré : « Toutes nos lignes rouges concernant le retour de la souveraineté ont été respectées. “Tout ce que le public britannique a promis lors du référendum de 2016 et lors des élections générales de l’année dernière est livré par cet accord.”

L’accord est sans aucun doute un immense triomphe pour le Premier ministre, qui a remporté en 2019 une majorité écrasante aux élections générales avec la promesse de “faire aboutir le Brexit”.

Ce nouveau partenariat pourrait cependant poser des problèmes à l’UE.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, l’historien et chef d’un groupe de réflexion islandais sur le marché libre Hjörtur J. Guðmundsson a insisté sur le fait que de nombreux pays, y compris ceux de l’Espace économique européen (EEE), voudront conclure un accord similaire avec le bloc.

Il a déclaré: “En Norvège, vous avez maintenant des partis politiques qui demandent à la Norvège de reconsidérer son adhésion à l’EEE.

“Ils demandent un accord commercial global, quelque chose de similaire à ce que le Royaume-Uni a négocié avec l’UE.

“C’est en fait la forme d’accord commercial que la plupart des pays du monde demandent maintenant.

“Ils font la queue pour ça.

“Ils ne font pas la queue pour un accord similaire à l’EEE.”

Le conseiller commercial du gouvernement Shanker Singham a fait écho aux affirmations de M. Guðmundsson dans une autre interview avec Express.co.uk, en déclarant que l’accord sur le Brexit est meilleur que ce que les Suisses ont avec le bloc.

M. Singham, PDG du cabinet de conseil économique Competere, a déclaré: “Personne au monde n’a conclu un accord sans contingent et sans tarif avec l’UE.

“Nous sommes le seul pays à avoir ça.

« Obtenir un accord sans quota et sans tarif avec l’UE est très très inhabituel.

JUST IN: L’UE a forcé l’Australie à suspendre les négociations commerciales avec le Royaume-Uni

Il a ajouté: “Franchement, c’est un meilleur accord que ce que les Suisses ont avec l’UE.

“Si j’étais la Suisse, je voudrais un accord similaire.

“Et en fait, si j’étais la Suisse, la Turquie ou même l’un des pays méditerranéens comme le Maroc, j’opterais pour ce type d’accord précis.”

La Suisse n’est pas un État membre de l’UE.

Elle est associée à l’Union par une série de traités bilatéraux dans lesquels Berne a adopté diverses dispositions du droit de l’UE afin de participer au marché unique de l’Union, sans y adhérer en tant qu’État membre.

Tous les pays voisins de la Suisse sauf un – le micro-État du Liechtenstein – sont des États membres de l’UE.

Il a fallu 17 ans à Berne pour conclure un accord commercial bilatéral unique, qui serait loin d’être aussi complexe que celui négocié par M. Johnson.

M. Singham a ajouté que le règlement des différends dans le cadre de l’accord sur le Brexit serait un “grand avantage pour le commerce mondial”.

Si l’une des parties s’éloigne des normes communes et si cela a un impact négatif sur l’autre partie, un mécanisme de règlement des différends peut être déclenché, ce qui pourrait entraîner l’imposition de tarifs.

Cependant, il s’articulera autour d’une clause de « rééquilibrage », qui donne à l’UE et au Royaume-Uni le droit de prendre des mesures en cas de divergences importantes. Cette clause est beaucoup plus stricte que les mesures trouvées dans d’autres accords commerciaux récents de l’UE.

M. Singham a déclaré: “La transmission d’une clause de rééquilibrage correctement appliquée sera un grand avantage pour le commerce mondial.

“S’il est utilisé comme un outil de réduction de la distorsion du marché, je pense qu’il y aurait un appétit au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour cela … à condition qu’il soit lié à un accord sans tarif et sans quota.”