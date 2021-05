Pandora élève ses prévisions pour l’année 2021 – WWD

PARIS – Pandora a confirmé que ses revenus au premier trimestre avaient augmenté de 13% à taux de change constants et, après un bon début d’année, a mis à jour ses prévisions pour 2021.

Le bijoutier basé à Copenhague a également levé le rideau sur un nouveau plan stratégique et annoncé le lancement d’un programme de rachat d’actions.

Les ventes de la société au cours des trois mois clos le 31 mars ont atteint 4,5 milliards de couronnes danoises, soit 728 millions de dollars, soit une baisse de 3% sur une base organique par rapport à la même période en 2019. De nombreuses entreprises proposent des comparaisons avec cette année-là pour donner une mesure par rapport à une plus période stable.

Par rapport au premier trimestre de 2020, lorsque 30% de son réseau de vente au détail a été temporairement fermé par des verrouillages de coronavirus, les ventes de Pandora ont augmenté de 13%.

Les affaires en ligne ont grimpé en flèche, avec une croissance de 136% au premier trimestre de 2021, par rapport à la même période de l’année dernière, et de plus de 200% par rapport au premier trimestre de 2019.

Le groupe a déclaré que les plans de relance américains ont stimulé la demande des consommateurs, mais que l’activité en Chine, qui continue d’être une priorité stratégique, reste faible, bien que conforme aux attentes.

La société a relevé ses prévisions financières pour 2021, affirmant qu’elle s’attend désormais à une croissance organique supérieure à 12%, contre «supérieure à 8%» précédemment indiquée. La marge bénéficiaire avant intérêts et impôts devrait désormais être supérieure à 22%, contre l’ancienne «supérieure à 21%».

«Nous avons eu un bon début pour 2021, d’autant plus que beaucoup de nos magasins ont été fermés», a déclaré Alexander Lacik, président et chef de la direction de Pandora, dans un communiqué. «Les performances aux États-Unis et en ligne continuent d’être solides, et nous continuons à investir dans le renforcement de la désirabilité de la marque, des capacités numériques et de l’excellence opérationnelle.

«Le COVID-19 reste évidemment un défi, et notre priorité est la sécurité et le bien-être de nos employés et consommateurs», a-t-il poursuivi. «Au cours des deux dernières années, Program Now a considérablement amélioré les fondations de Pandora, et je suis heureux de dire que le redressement est maintenant derrière nous. Aujourd’hui, nous pouvons tourner la page du prochain chapitre de Pandora et annoncer notre nouvelle stratégie, nous faisant passer du redressement à la croissance durable. »

Program Now, un plan de redressement de deux ans, avait pour objectifs de stabiliser le chiffre d’affaires, d’accroître la pertinence et l’accès de la marque et de réduire les coûts.

Le nom du nouveau plan de Pandora – Phoenix – a été révélé mardi, ainsi que sa mission.

«La stratégie se concentre sur la fourniture d’une croissance durable et rentable des revenus, en s’appuyant sur les vastes opportunités inexploitées au sein de notre cœur de métier existant», a déclaré la société.

Il doit y avoir quatre piliers de croissance: la marque, le design, la personnalisation et les marchés clés.

La première initiative dans le cadre de cette nouvelle stratégie sera Pandora Brilliance, des diamants créés de manière durable en laboratoire.

Les détails des piliers stratégiques de Phoenix seront divulgués lors d’un Capital Markets Day le 14 septembre à Londres.

Pandora a également annoncé le lancement d’un programme de rachat de 500 millions de couronnes entre le 5 mai et le 13 août. Son objectif est de réduire le capital social de la société et de respecter les obligations découlant des programmes d’incitation de la société.

