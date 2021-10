Pandora et SoundCloud s’associent pour lancer « The Lookout by SoundCloud »

Pandora s’associe à SoundCloud pour apporter une station appelée The Lookout by SoundCloud à Pandora. Il est axé sur les artistes hip hop émergents.

Le belvédère par SoundCloud

« The Lookout by SoundCloud » sur Pandora présentera chaque semaine de nouveaux artistes comme Toosii, Sheff G, Metro Marrs, Young Devyn, $NOT, Dro Kenjo, Cico P, Flo Milli, Nevi, SoFaygo, Isaiah Rashad, Sleepy Rose et d’autres. Depuis son lancement sur SoundCloud en 2019, « The Lookout » est devenu une destination pour découvrir la prochaine génération d’étoiles montantes les plus en vogue du hip hop avant de les entendre ailleurs.

Le rappeur montant Toosii a partagé: «J’ai beaucoup d’amour pour SoundCloud depuis le début de ma carrière. C’est un endroit où j’ai découvert beaucoup de musique, et j’ai pu l’utiliser pour faire découvrir à tout le monde ce que je fais. Ils continuent de montrer un soutien incroyable.