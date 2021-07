Pandora étend son programme d’artistes “Milliardaires” avec le lancement de stations “Classic Rock” et “Hard Rock”

Pandore a annoncé aujourd’hui l’expansion de son programme d’artistes marquants « Milliardaires » avec le lancement d’une programmation mettant en évidence les actes les plus diffusés sur Pandore à travers les genres clés. Disponible dès maintenant, Pandore a lancé huit nouvelles stations pour Pop, Country, Hip Hop, Alternative, Dance, Classic Rock, R&B et Hard Rock qui présentent de la musique d’artistes qui ont atteint un milliard de streams sur Pandore – comprenant METALLIQUE, LINKIN PARK, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS, COMBATTANTS DE FOO et OUTIL – et continuera d’être mis à jour à mesure que de plus en plus d’artistes atteindront ce seuil.

En 2018, Pandore a lancé son programme « Milliardaires » en remettant aux artistes une plaque commémorative. De Taylor Swift, Lil Wayne et Mariah Carey, à Mauvais lapin, Ed Sheeran, Le weekend, et plus, Pandore a honoré des centaines d’artistes au cours des trois dernières années.

À présent, Pandore déploie des stations complémentaires afin que les fans puissent également célébrer et profiter de la musique de leurs artistes préférés, dans leurs genres préférés. Disponible dès maintenant, chaque station “Billionaire” est composée des meilleurs morceaux de tous les artistes qui ont un milliard ou plus de flux dans ce genre. Lorsqu’un artiste atteint ce seuil, il sera ajouté et sa musique sera présentée au début de la station pour marquer l’occasion. De nouvelles stations de genre « Milliardaire » seront également ajoutées à la série au cours des prochains mois.

“PandoreLes stations ‘Billionaires’ de ‘s sont cool d’en faire partie parce que ce sont les plus grosses chansons. Donc, être l’artiste country le plus streamé est énorme pour moi”, a déclaré Jason Aldéan, le meilleur artiste country sur Pandore avec plus de 11 milliards de streams à ce jour.

Pandore les auditeurs peuvent retrouver les nouvelles stations dans le module “Milliardaires” de For You sur le Pandore application.

