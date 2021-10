Pandora Invasion s’intègre à Chainlink VRF

Pandora Invasion a conclu un partenariat avec Chainlink VRF pour tirer parti de sources aléatoires inviolables et vérifiables pour revendiquer et améliorer les champions NFT. Pandora Invasion est un jeu de civilisation de stratégie renommé. Dans le jeu, les joueurs construisent une armée de soldats pour combattre et envahir les forts des autres joueurs pour gagner la partie. Les utilisateurs peuvent participer à un jeu équitable en possédant des champions NFT mis à niveau et générés aléatoirement grâce à l’intégration. La collaboration avec Chainlink VRF garantira une expérience transparente et à l’épreuve de la fraude pour les utilisateurs.

Dans Pandora Invasion, les joueurs sont autorisés à être propriétaires de leurs jeux. L’armée de champions est en fait un ensemble de jetons NFT détenus et détenus par les joueurs. Les joueurs deviennent propriétaires des jetons Pandora dans le jeu et obtiennent la possibilité de voter sur les décisions prises pour la communauté des joueurs qui incluent généralement la distribution des récompenses de combat et les instructions pour les nouveaux champions.

Le jeu doit s’intégrer à une solution RNG pour permettre un audit indépendant par les utilisateurs afin d’ajouter plus de transparence au système. Cependant, la plupart des solutions RNG d’aujourd’hui ne parviennent pas à assurer l’intégrité du système et la prévention de la manipulation. Par exemple, les solutions RNG de données en chaîne telles que les hachages de blocs sont sujettes à la manipulation par les mineurs de blockchain. En revanche, les solutions RNG de données hors chaîne ne fournissent aucune preuve d’authenticité. C’est l’inefficacité des solutions RNG générales qui distingue les solutions RNG de Chainlink VRF. L’infrastructure Oracle éprouvée et robuste de Chainlink VRF est authentifiée par la génération en chaîne de preuves cryptographiques qui garantissent l’intégrité des nombres aléatoires fournis aux contrats intelligents. Chainlink garantit que Pandora Invasion reste équitablement prouvée grâce à la propriété des actifs dans le jeu.