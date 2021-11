Pandora, la fille de Lisa Vanderpump, donne naissance à son premier bébé

Lisa vanderpump est officiellement une glam-ma !

Pandore Vanderpump Sabo a annoncé qu’elle avait accueilli son premier enfant, un petit garçon, avec son mari de longue date, Jason sabo. Prenant sur Instagram le samedi 13 novembre, la fille de 35 ans de la star d’Overserved With Lisa Vanderpump et Ken Todd a également révélé le nom de son petit.

» Théodore, » elle a commencé sa légende. » 6lb 7oz de pure joie délicieuse. Votre entrée dans ce monde a été le plus beau jour de toute notre vie et votre papa et moi sommes si reconnaissants que vous soyez ici, en bonne santé et heureux. Tu es tellement aimé petit Teddy ! «

Lisa a également partagé les nouvelles du bébé sur sa page Instagram, jaillissant: « Obsessionnellement amoureuse du bébé Theodore. Merci Pandy et Jason d’avoir fait de moi une nounou Pinky !! »

Parallèlement à son message, l’ancienne star de Real Housewives of Beverly Hills a posté une photo en noir et blanc d’elle berçant son petit-fils, qui semblait profondément endormi. Lisa a ensuite partagé une autre image douce du bébé Theodore vêtu d’une adorable combinaison d’ours, écrivant: « La perfection absolue ».