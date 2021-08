Pandora, la fille de Lisa Vanderpump, est enceinte de son premier bébé

Rappelons que c’est le 12 juin que Yuya a partagé avec ses followers une photo et une vidéo pour partager l’heureuse nouvelle avec ses millions de followers. Cette première fois, les deux Yuya, comme son partenaire, le chanteur Siddhartha, ils ont partagé qu’ils seraient bientôt parents et qu’il s’agissait d’un bébé, qu’ils appelaient jusqu’à présent […] More