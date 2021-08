Pandora, la fille de Lisa Vanderpump, révèle sa première grossesse

La fille de Lisa Vanderpump, Pandora Vanderpump Sabo, révèle qu’elle attend son premier enfant avec son mari Jason Sabo. Le couple a partagé la nouvelle passionnante avec le Daily Mail, affirmant qu’ils étaient “plus que ravis” d’accueillir le nouveau bébé dans leur célèbre famille. “C’est une telle bénédiction après une année si difficile pour tout le monde”, ont-ils déclaré au média. “Nous sommes tellement excités par ce nouveau chapitre de nos vies.”

“Ken et moi sommes ravis et si heureux pour Pandora et Jason”, s’est exclamée Lisa Vanderpump, qui a déjà choisi son nom “Nanny Pinky”. “C’est une merveilleuse nouvelle et c’est un secret si difficile à garder. Nous avons hâte que le nouveau bébé arrive et je suis tellement excitée de devenir Nanny Pinky.” Pandora a dévoilé son baby bump sur le tapis rouge de la 5e Journée mondiale du chien à West Hollywood, en Californie, à laquelle elle a assisté avec sa mère. La future maman a donné quelques détails sur le partage de sortie qu’elle attend pour l’hiver, mais elle et son mari gardent le sexe du bébé secret pour le moment.

Lisa Vanderpump a précédemment partagé que le couple essayait d’agrandir sa famille, mais a dit à Bravo qu’elle n’essaierait pas de faire pression sur eux. « Les gens disent : « Est-ce que vous feriez pression sur eux ? » Je ne le ferais absolument pas parce que ce doit être eux qui doivent élever l’enfant”, a déclaré Lisa au Daily Dish à l’époque. “Et ça doit être eux qui vont monter [with the baby]. ” Elle a ajouté: ” Et ce doit être le moment de votre vie où vous êtes prêt pour cela. Je pense qu’ils sont plutôt préparés, mais je pense que Jason a beaucoup voyagé. Donc je pense qu’ils veulent que ça ralentisse un peu [first].”

Il semble que le baby-boom pandémique ait également touché le casting des règles de Vanderpump. Lala Kent, Scheana Shay et quelques autres ont récemment fait des annonces de grossesse plus tôt cette année. “Eh bien avec Lala, je suis très proche de Lala. En fait, elle est venue sur Overserved quand elle était enceinte”, a déclaré Lisa lors d’une apparition sur E! News’ Daily Pop en mars. “Avec Scheana, j’ai été en contact avec elle et j’ai envoyé des fleurs à Lala. Mais j’ai dit : ‘Quand tu seras une nouvelle maman, prends une semaine avant de vouloir revenir vers moi.'”

“Vraiment, c’est tellement écrasant et je pense qu’elle a tellement d’attention sur elle en ce moment. Mais oui, elle est entre de très bonnes mains”, a poursuivi Lisa. “Elle a un partenaire tellement solidaire parce que Randall [Emmett] est absolument, obsessionnellement amoureux d’elle. Donc je pense qu’ils sont vraiment bons. J’ai entendu hier soir de lui que tout était fantastique, donc c’est ce que nous voulons.”