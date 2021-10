Pandora Papers : des Indiens d’élite ont caché des richesses dans des paradis fiscaux pour échapper à l’évasion réglementaire chez eux

Les Pandora Papers révèlent comment les propriétaires d’entités offshore, même en Inde, ont trouvé des moyens de faire face au scénario post-Panama Papers. (Express Photo)

Face à la chaleur des agences d’enquête, plusieurs Indiens riches ont créé des entités offshore dans des pays qui ont des réglementations fiscales souples mais des lois strictes sur le secret, afin d’échapper à l’évasion fiscale en Inde, révèle The Pandora Papers Expose par The Indian Express. Les Pandora Papers sont 11,9 millions de fichiers divulgués provenant de 14 sociétés mondiales qui ont créé environ 29 000 sociétés standard et fiducies privées non seulement dans des juridictions fiscales obscures, mais également dans des pays tels que Singapour, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, pour les clients. à travers le monde.

Ces documents concernent la propriété ultime des actifs « réglés » (ou placés) dans des fiducies offshore privées et les investissements, y compris les espèces, les actions et les biens immobiliers, détenus par les entités offshore. Il y a au moins 380 personnes de nationalité indienne dans les Pandora Papers. Parmi ceux-ci, The Indian Express a jusqu’à présent vérifié et corroboré des documents relatifs à environ 60 personnes et entreprises de premier plan.

Les Pandora Papers révèlent comment les propriétaires d’entités offshore, même en Inde, ont trouvé des moyens de faire face au scénario post-Panama Papers dans lequel le service fiscal indien a détecté des actifs étrangers et nationaux non déclarés à hauteur de Rs 20 000 crore.

Par exemple, la légende indienne du cricket Sachin Tendulkar a demandé la liquidation de son entité dans les îles Vierges britanniques trois mois seulement après l’exposition des Panama Papers. Un autre nom dans le dernier est l’acteur de Bollywood Jackie Shroff était le principal bénéficiaire d’une fiducie créée en Nouvelle-Zélande par sa belle-mère. Il a également fait des “contributions substantielles” à cette fiducie, qui avait un compte bancaire en Suisse et possédait une société offshore enregistrée dans les îles Vierges britanniques, selon les dossiers.

Obtenue par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) il y a un an, la fuite de Pandora Papers révèle comment les particuliers et les entreprises, dont beaucoup sont déjà sous le scanner, repoussent les limites pour échapper à la détection, en utilisant des failles dans la loi à la maison et la juridiction laxiste des paradis fiscaux.

L’enquête de The Indian Express révèle comment Anil Ambani possédait 18 sociétés offshore détenant des actifs tout en déclarant faillite devant un tribunal britannique. Il a également découvert comment la sœur du fugitif Nirav Modi a créé une fiducie juste un mois avant de fuir l’Inde et le mari du promoteur de Bitcoin Kiran Mazumder Shaw a créé une fiducie avec les clés d’une personne interdite par Sebi pour délit d’initié.

L’enquête met également en lumière comment des délinquants économiques ou sous le scanner des détectives fiscaux, dont plusieurs Indiens, ont créé un réseau offshore dans des paradis fiscaux comme les Samoa, le Belize ou les îles Cook, en plus de paradis fiscaux plus grands comme les îles Vierges britanniques ou le Panama. .

Les fuites incluent une longue liste de délinquants indiens qui sont actuellement sous le scanner d’agences telles que le Central Bureau of Investigation, la Enforcement Directorate et le Serious Fraud Investigation Office.

La révélation inclut également les PPE ou les personnes politiquement exposées, qui incluent les membres du Parlement et ceux qui ont occupé des fonctions publiques en Inde.

Les Panama Papers et Paradise Papers traitaient en grande partie d’entités offshore créées respectivement par des particuliers et des entreprises. L’enquête de Pandora Papers montre comment les entreprises ont créé une nouvelle normalité après que les pays ont été contraints de serrer les vis sur ces entités offshore avec des préoccupations croissantes en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et d’évasion fiscale.

