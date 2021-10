Pandora Papers: Neuf gros points à retenir des fuites explosives des paradis fiscaux

Le rapport a été préparé sur la base de 12 millions de documents provenant de 14 sociétés dans des paradis fiscaux offshore avec des détails sur la propriété de 29 000 sociétés et fiducies offshore.

Le rapport Pandora Papers de The Indian Express a jusqu’à présent mis en évidence des cas révélateurs de fraude fiscale. Il a été rapporté que les super riches indiens trouvent de nouvelles façons ingénieuses de protéger leur richesse. Le rapport a été préparé sur la base de 12 millions de documents provenant de 14 sociétés dans des paradis fiscaux offshore avec des détails sur la propriété de 29 000 sociétés et fiducies offshore. Le rapport a été préparé en collaboration avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). L’enquête a également révélé que les impayés de prêts importants, dont Anil Ambani, qui s’est déclaré en faillite, ont caché des milliards à l’étranger via des entités offshore.

Voici les 9 principaux points à retenir des conclusions à ce jour :

Anil Ambani: En 2020, Anil Ambani avait déclaré à un tribunal britannique que sa valeur nette était nulle. Ambani avait fait cette déclaration lors d’une audience sur une affaire impliquant sa société et trois banques contrôlées par l’État chinois. Les Pandora Papers ont révélé qu’Anil Ambani et ses représentants possèdent 18 sociétés offshore à Jersey, aux îles Vierges britanniques (BVI) et à Chypre. Ces entreprises ont été créées entre 2007 et 2010 et sept d’entre elles ont emprunté et investi au moins 1,3 milliard de dollars.

Le mari de Kiran Mazumdar Shaw de Biocon: Selon le rapport d’IE, le SEBI avait imposé une interdiction à Allegro Capital Private Ltd et à son actionnaire majoritaire, Kunal Ashok Kashyap, dont le siège est à Bangalore, en juillet de cette année. Kashyap est le « protecteur » du Deanstone Trust. Le trust a été créé en 2015 en Nouvelle-Zélande par la société mauricienne Glentec International. Glentec détient des actions de Biocon Ltd et appartient à 99 % à John McCallum Marshall Shaw, qui est le mari de Kiran Mazumdar Shaw. John McCallum Marshall Shaw est un citoyen britannique.

Cox et King’s Ajay Ajit Peter Kerkar: Bien qu’il soit actuellement derrière les barreaux, Kerkar a deux trusts des BVI à son nom et est lié à au moins une demi-douzaine de sociétés offshore. La plupart de ces entreprises ont été créées par Kerkar et son associé Shyam Maheshwari. Cox et Kings doivent Rs 5 500 crore aux banques en Inde.

Iqbal Mirchi et sa famille: Le membre de la famille d’Iqbal Mirchi, un collaborateur de confiance de Dawood Ibrahim, a une longueur d’avance sur les organismes d’application de la loi. Ils ont conclu plusieurs accords offshore qui lient également un général de l’armée pakistanaise à la retraite. Selon les Pandora Papers, 17 sociétés offshore se sont révélées liées à la famille de Mirchi. Après l’exposition des Panama Papers, la famille Mirchi avait transféré des sociétés offshore de Mossack Fonseca au Trident Trust des îles Vierges britanniques. Non seulement la première épouse d’Iqbal Mirchi, Hajra Iqbal Memon et ses deux fils, mais aussi Akbar Asif, le frère de la deuxième épouse d’Iqbal Mirchi, Heena Kauser, a été retrouvé impliqué dans des entités offshore. Les archives secrètes de Trident Trust BVI révèlent qu’en 2007, Akbar Asif, l’épouse et le fils du lieutenant-général Shafaat Ullah Shah, maintenant général à la retraite trois étoiles de l’armée pakistanaise, est devenu actionnaire de l’une des sociétés d’Asif, Talah Limited.

Jackie Shroff: Les Pandora Papers ont révélé que l’acteur Jackie Shroff était le principal bénéficiaire d’une fiducie créée en Nouvelle-Zélande par sa belle-mère. Shroff avait également fait des contributions à la fiducie. La fiducie avait un compte bancaire suisse et une société offshore enregistrée dans les îles Vierges britanniques.

Samir Thapar: L’enquête d’IE a révélé qu’un actionnaire offshore de JCT Ltd est lié au président et directeur général de l’entreprise textile, Samir Thapar. Notamment, JCT Ltd avait déclaré la partie prenante offshore comme non-promoteur. Cette entité offshore est enregistrée dans les îles Vierges britanniques, où Thapar est également le bénéficiaire effectif d’une autre société. L’actionnaire offshore Musk Holdings a été créé en 2009 et détient une participation dans JCT Ltd.

Le frère de Gautam Adani: Vinod Shantilal Shah Adani, frère du milliardaire Gautam Adani, avait créé il y a trois ans une société dans les îles Vierges britanniques. Il prétend maintenant que l’entreprise a été fermée. Selon les dossiers, Vinod Adani a créé Hibiscus RE Holdings Limited dans les îles Vierges britanniques en 2018 et était l’unique actionnaire de cette société offshore avec 50 000 actions.

L’ancien ministre de l’Union Satish Sharma: Les Pandora Papers ont révélé que l’ancien ministre de l’Union Satish Sharma, qui est un ami de la famille Gandhi, avait plusieurs entités et propriétés offshore à son nom. Notamment, Sharma était décédée plus tôt cette année. Au moins 10 membres de la famille Sharma, dont sa femme Sterre, ses enfants et petits-enfants, font partie des bénéficiaires du Jan Zegers Trust créé par Sharma.

Nira Radia: Les Pandora Papers présentent également le lobbyiste d’entreprise Niira (Nira) Radia. Elle est une cliente sans contact de Trident Trust Company BVI qui fournit des services aux entreprises. Elle a mené des transactions offshore via Sanjay Newatia, basé à Londres, pour le compte de Raida. Le nom de Radia est lié à une douzaine de sociétés offshore et à un compte rendu plus détaillé des transactions exécutées par ces sociétés, y compris l’achat d’une montre de 2 51 500 $ à Dubaï.

