Pandora pour iOS ajoute des widgets polyvalents récemment lus pour votre écran d’accueil

Pandora a mis à jour son application iOS pour tirer parti des widgets de l’écran d’accueil dans iOS 14. Le widget récemment joué est disponible en trois tailles pour un accès rapide à vos chansons, albums, stations, podcasts, etc. récemment lus.

Pandora est souvent vraiment au top de l’adoption de nouvelles fonctionnalités dans les logiciels d’Apple, mais il s’avère qu’il a fallu un peu plus de temps pour offrir la prise en charge des widgets avec iOS 14. Cependant, les nouveaux widgets récemment joués semblent assez pratiques et polyvalents, offrant jusqu’à 7 récemment joués. des chansons, des albums, des stations, des listes de lecture ou même des podcasts.

Pandora a partagé la nouvelle dans un article de blog ce matin:

Les utilisateurs d’iOS et d’iPadOS peuvent désormais personnaliser leur appareil en sélectionnant parmi 3 tailles du nouveau widget Pandora pour afficher et lire facilement jusqu’à 7 de leurs chansons, albums, stations, listes de lecture et podcasts les plus récemment lus directement depuis leur écran d’accueil.