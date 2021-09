Pandora relance sa gamme ‘Me’ orientée Gen Z – WWD

PARIS – Pandora dévoile sa nouvelle ligne Me, une étape clé dans la stratégie de croissance ambitieuse que la marque danoise a définie à la mi-septembre.

Mais ne vous attendez pas à ce qu’il ressemble à sa précédente incarnation lancée en octobre 2019, a déclaré Carla Liuni, directrice du marketing de Pandora, qui a rejoint l’entreprise dans les semaines qui ont précédé les blocages européens de mars 2020.

“C’était une excellente intuition mais pas entièrement exploitée et exécutée”, a-t-elle déclaré à WWD lors d’un appel, expliquant que la collection a maintenant été réinventée pour mieux correspondre à son objectif de génération Z.

Pour accompagner le lancement, la marque déploie une campagne de communication à 360 degrés mettant en scène les talents du musicien et acteur américain Addison Rae ; l’auteur-compositeur-interprète anglais Charli XCX ; le danseur canadien Donté Colley; l’auteure-compositrice-interprète philippine-britannique Beatrice Laus, connue professionnellement sous le nom de Beabadoobee ; et la musicienne italienne Cecilia Cantarano.

L’exécutif de Pandora a salué leurs réalisations individuelles ainsi que la gamme de leurs pistes créatives. “Il est clair qu’ils s’efforcent de faire de leur mieux et de se développer, sur un chemin de découverte de soi et d’expression de soi dans différents domaines”, a-t-elle déclaré.

Conçu comme un collectif qui représente la « tribu Pandora Me au niveau mondial », le groupe se caractérise par « un langage commun autour de la musique et de la création » et sera complété sur chaque marché local par « deux ambassadeurs supplémentaires pertinents au niveau local. » à révéler à des dates ultérieures, selon Liuni.

« Quand nous regardions [our audience], nous avons constaté que 81 pour cent d’entre eux considéraient la musique comme le point de passion numéro un, et une incarnation de l’expression de soi et de la [Gen Z] culture, nous voulions célébrer un collectif d’individus et de créatifs car nous pensons qu’utiliser une communauté de plusieurs permettra [consumers] se sentir faire partie d’un monde plus grand », a-t-elle déclaré.

La campagne, qui comprend également des vidéos sur la façon de styliser et d’échanger des éléments, s’inspire de l’esthétique de la culture numérique et a été filmée par la réalisatrice américaine de films musicaux Hannah Lux Davis, qui a déjà collaboré avec Ariana Grande, Miley Cyrus et Nicki Minaj. Charli XCX a contribué à un morceau exclusif intitulé “Sweat”, qui parle d’individualité.

“En termes simples, il s’agit d’une nouvelle génération de bijoux – plutôt d’une plate-forme – qui a été conçue pour la personnalisation”, a-t-elle déclaré, ajoutant que Pandora avait identifié un appétit pour “des bijoux avec une voix qui les aide à exprimer leur identité et à refléter qui ils sont » des clients.

La collection Me se distingue des Moments de base de Pandora, qui se concentre sur ce que Liuni a appelé “les bijoux en tant que biographie, forts de sens et de jalons personnels” en étant une “proposition personnalisable complémentaire mais plus ludique, plus amusante qui permet au porteur d’exprimer son identité et la personnalité.

La ligne Pandora Me comprendra des boucles d’oreilles et des bagues ainsi que des bracelets et des colliers, à parer de petits motifs, médaillons ou maillons supplémentaires figurant des mots comme “liberté” ou “rêve”. TRAVAIL D’IMAGE WETOUCH

Elle a décrit le slogan “pour chaque histoire, pour chaque moi” comme étant le reflet du désir de la génération Z “d’être qui ils sont, d’une manière diversifiée et inclusive tout en faisant partie d’une communauté plus grande avec des codes et un langage similaires”, et d’avoir ces deux facettes représentées dans leur style.

Située à l’extrémité la plus abordable de l’univers Pandora, la ligne Me sera un assortiment complet de plusieurs catégories. Les boucles d’oreilles et bagues ainsi que les bracelets et colliers à base de chaînes seront disponibles en argent et en métal plaqué or rose 14 carats, prêts à être chargés de motifs colorés, de médaillons et de maillons supplémentaires comportant des mots tels que “croire” ou “liberté”. . “

La gamme de 82 pièces sera proposée entre 19 euros pour des motifs plus petits, et jusqu’à 249 euros pour un collier en argent et perles de culture. Des éditions limitées à collectionner sont également en préparation, conformément au modus operandi général de Pandora.

“Nous avons un prix qui atteint la bonne valeur pour notre consommateur parce que nous savons que la génération Z est soucieuse de la valeur”, a déclaré Liuni.

La collection sera déployée dans le monde fin septembre, avec un lancement spécifique à la Chine prévu pour 2022.

“La Chine est l’une des principales opportunités de croissance que nous avons à l’avenir, et nous voulons avant tout construire et renforcer la proposition de base” Moments “au cours des 12 prochains mois avant d’ajouter cet univers complémentaire”, a déclaré Liuni.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOIR AUSSI :

Pandora vise à doubler ses activités aux États-Unis, tripler en Chine

Pandora cite une demande « inhabituelle » aux États-Unis

La direction de Tiffany & Co. se dirige vers Pandora pour diriger le marché nord-américain