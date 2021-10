Pandora retire son prochain Big Sound, la plateforme d’analyse musicale

La plate-forme d’analyse musicale Next Big Sound ferme ses portes six ans après son acquisition par Pandora.

La plate-forme a envoyé un e-mail aux utilisateurs pour annoncer la décision – le site deviendra sombre le 1er novembre. « Cela a été une course folle », écrit l’équipe. « Après 12 ans de suivi des données musicales sur des centaines de milliers d’artistes et des centaines de milliards de flux, il est temps de dire au revoir à Next Big Sound et de faire passer notre travail en générant de précieuses informations basées sur les données pour l’industrie de la musique vers une nouvelle ère axée sur améliorer et étendre les outils AMP de Pandora.

Il s’agit de la plate-forme de marketing des artistes de Pandora, qui est devenue le centre d’intérêt de l’équipe peu de temps après l’acquisition. Next Big Sound a été lancé en 2009 et Pandora l’a acquis en mai 2015. Le site a été un pionnier de l’analyse musicale et de la mise en place d’informations provenant de plusieurs plates-formes de streaming dans une seule interface. L’Echo Nest a été acquis par Spotify en 2008 et Semetric est allé à Apple. Bientôt, les concurrents n’autorisaient plus le partage des données avec d’autres tableaux de bord.

L’accent mis par Pandora sur l’AMP ne semble pas non plus être en ligne avec la concurrence avec des outils de données comme Chartmetric. Pandora dit que la transition devrait avoir un impact minimal sur les artistes. Les rapports de suivi sont déjà disponibles dans le tableau de bord Pandora AMP. L’équipe travaille à élargir ses connaissances pour donner aux artistes un aperçu plus précis des endroits dans le monde où les gens diffusent leur musique. Les données de streaming seront toujours transmises à Billboard et Chartmetric, et les e-mails de notification de programmation seront intégrés au tableau de bord AMP.

Le suivi des médias sociaux Next Big Sound et les graphiques Pandora Predictions sont également fermés.

« Cela signifie qu’il est également temps de dire au revoir au tableau des prédictions de Pandora. Nos prochaines prédictions Big Sound ont toujours été conçues pour être un regard sur le streaming et les médias sociaux pour identifier les artistes à la hausse, donc avec la disparition de ces sources de données sociales, nous allons également retirer le tableau des prédictions », indique l’annonce finale. .

C’est la fin d’une ère pour l’analyse musicale avec la fin du site. Avec des concurrents surveillant étroitement leurs données pour des raisons de concurrence, les données disponibles sont moins larges, en particulier avec des outils plus établis comme Chartmetric.

A propos de l’auteur