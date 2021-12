Ceci est une transcription urgente du « Rapport spécial », 29 novembre 2021. Cette copie n’est peut-être pas dans sa forme finale et peut être mise à jour.

JOE BIDEN, (D) PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS : Le jour même où l’Organisation mondiale de la santé a identifié la nouvelle variante, j’ai pris des mesures immédiates pour restreindre les voyages en provenance des pays d’Afrique australe.

SÉN. TOM COTTON, (R-AR): L’hypocrisie ici est incroyable, mais c’est très typique de ce que vous obtenez de cette administration incompétente.

JEN PSAKI, SECRÉTAIRE DE PRESSE DE LA MAISON BLANCHE : Le président n’a pas critiqué les restrictions de voyage. Nous les avons mis en place nous-mêmes. Nous les mettons nous-mêmes en place au printemps.

Il pense que nous devrions suivre les conseils des experts médicaux et de la santé. C’est exactement ce qu’il a fait en mettant en place ces restrictions au cours du week-end.

CYRIL RAMAPHOSA, PRÉSIDENT DE L’AFRIQUE DU SUD : Il n’y a aucune justification scientifique pour maintenir ces restrictions en place.

BAIER : Le président Biden parle des restrictions de voyage, de la variante Omicron et de la façon dont nous gérons cela. De toute évidence, les républicains pointent du doigt plusieurs déclarations ou tweets différents. L’un d’eux, Mars 2020 de l’ancien candidat Biden, « Un mur n’arrêtera pas le coronavirus. Interdire tout voyage en provenance d’Europe ou de toute autre partie du monde ne l’arrêtera pas. La maladie pourrait affecter chaque nation et toute personne sur la planète, et nous avons besoin d’un plan pour le combattre. »

Sur ce, accueillons notre panel, l’analyste politique senior Brit Hume, Jonathan Swan, journaliste politique national pour « Axios », et Ben Domenech, éditeur de « The Federalist ».

Brit, que pensez-vous de cela, de ce que le président a dit aujourd’hui et de leur plan d’attaque ici avec cette nouvelle variante ?

BRIT HUME, ANALYSTE POLITIQUE PRINCIPAL DE FOX NEWS : Eh bien, c’était un soulagement de l’entendre dire que nous ne devrions pas paniquer, bien que son imposition immédiate des restrictions de voyage la semaine dernière ait été un peu panique, et le marché l’a certainement pensé. Mais il aurait pu aller plus loin et il ne l’a pas fait, et je suis content qu’il ne l’ait pas fait.

Il y a eu beaucoup de tours de passe-passe dans la couverture des conseils qu’il a reçus pour prendre les mesures qu’il a prises. Des histoires impliquant que le Dr Fauci lui a conseillé de le faire, mais le Dr Fauci n’a jamais vraiment dit cela. Je vous garantis qu’il va s’aligner maintenant, mais il n’est pas clair qu’à ce stade avec le seul — avec le médecin en Afrique du Sud qui a rapporté cela au monde après avoir dit que les cas qu’ils ont vus là-bas jusqu’à présent sont doux, il n’est pas du tout clair que l’action était justifiée. Mais on verra.

BAIER : Permettez-moi de lire la citation de ce médecin que vous avez citée ici, . citant ce médecin : « La plupart d’entre eux présentent des symptômes très, très légers. Jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a admis de patients en chirurgie. Nous avons pu traiter ces patients de façon conservatrice à la maison. » Ce médecin, elle a dit que son expérience jusqu’à présent a été que la variante affecte les personnes de 40 ans ou moins. Près de la moitié des patients présentant des symptômes d’Omicron qu’elle a traités n’étaient pas vaccinés.

Jonathan, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore, comme nous de l’amiral Giroir plus tôt, mais il y a une inquiétude qu’il y aura une réaction excessive, que nous n’aurons pas appris du passé et de Delta et avant cela, les premières itérations de coronavirus.

JONATHAN SWAN, JOURNALISTE POLITIQUE NATIONAL, « AXIOS »: Eh bien, c’est un moment très difficile en ce moment parce que nous ne le faisons vraiment pas — nous volons un peu à l’aveugle pour le moment. Vous parlez, vous savez, de l’Afrique australe, qui a des populations très jeunes. Données très limitées ici. Nous n’avons tout simplement pas d’énormes chiffres. On ne sait pas vraiment s’il s’agit des vaccins, quelle est leur efficacité contre cette nouvelle variante. Nous savons qu’il existe un grand nombre de mutations, ce qui est évidemment préoccupant.

Mais il y a tellement de choses que nous ne savons pas. L’interdiction de voyager en soi ne sera évidemment pas une sorte de solution, car elle est déjà probable partout dans le monde. Biden a clairement indiqué que leur stratégie, dans la mesure où ils en ont une, va doubler les vaccins et les rappels pour essayer de renforcer l’immunité. Mais, encore une fois, nous ne savons tout simplement pas encore à quel point ces vaccins sont efficaces contre cette nouvelle variante. On en saura probablement beaucoup plus dans deux semaines, selon les responsables de l’administration.

BAIER : Oui, et le président insiste pour la vaccination ainsi que les rappels. Le CDC fait de même.

L’autre chose mentionnée aujourd’hui était les masques et le port de masques à l’intérieur. Écoutez.

JOE BIDEN, (D) PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS : J’encourage tout le monde à porter un masque lorsqu’ils sont à l’intérieur, dans une situation surpeuplée, comme nous le sommes actuellement, à moins que vous ne mangiez ou ne parliez dans un microphone.

JEN PSAKI, SECRÉTAIRE DE PRESSE DE LA MAISON BLANCHE : Le président est quelqu’un qui suit les recommandations et les conseils du CDC.

PETER DOOCY, CORRESPONDANT DE FOX NEWS : Il faisait ses courses dans un magasin, et sur la vitre à l’extérieur, il était écrit « couverture du visage requise », et nous pouvions le voir à l’intérieur, et son visage était découvert.

PSAKI : Notre recommandation et nos conseils continuent d’être pour les gens de porter des masques lorsqu’ils sont requis dans les établissements. Je ne sais pas ce qu’était cet établissement. Le président suit évidemment les conseils de son équipe sanitaire et médicale.

BAIER : Pintade ? Légitime? Ben, qu’en penses-tu ?

BEN DOMENECH, ÉDITEUR, « LE FÉDÉRALISTE » : Eh bien, tout d’abord, ce n’est pas l’avis du CDC qu’il faut porter des masques à l’intérieur si on est vacciné. C’est un point.

Mais en plus, si Joe Biden se tenait là aujourd’hui avec Anthony Fauci, qui est passé à la télévision ce week-end pour donner une interview politique extrêmement partisane dans laquelle il a suggéré que Ted Cruz devrait être poursuivi le 6 janvier, et a déclaré qu’il représente la science quand il parle. Bien sûr, nous savons que la science a toujours raison et jamais tort.

L’une des choses que nous pouvons apprendre, je pense, de toute cette expérience remontant au début de la campagne de Joe Biden, c’est que l’idée sur laquelle il a basé toute sa campagne, qu’il serait capable d’arrêter ce virus, que le L’administration Trump faisait un travail épouvantable pour gérer cela, et qu’il ferait une différence remarquable s’il était élu n’est tout simplement pas justifié politiquement et ne joue pas avec le peuple américain. Ils entendent des messages contradictoires. Ils entendent l’incertitude, comme Jonathan l’indiquait, quant à la direction que nous devons prendre.

Et donc des choses comme la mesure qu’ils ont prise concernant les voyages se présentent plus comme du théâtre que comme un argument clair et très bien fondé pour ce qui va arrêter le virus plutôt que de conduire à des blocages supplémentaires, des arrêts et plus administrés par les gouvernements à travers le pays.

BAIER : Voici cette petite phrase, Brit, que Ben vient de faire référence au Dr Fauci ce week-end.

FEMME NON IDENTIFIÉE : Eh bien, il y a beaucoup de sénateurs républicains qui visent cela.

DR. ANTHONY FAUCI, CONSEILLER MÉDICAL EN CHEF DE LA MAISON BLANCHE : C’est bon. Je vais juste faire mon travail. Et je vais sauver des vies, et ils vont mentir. Quiconque regarde cela attentivement se rend compte qu’il y a une saveur anti-science distincte à cela. Donc, s’ils se lèvent et critiquent la science, personne ne saura de quoi ils parlent. Mais s’ils se lèvent et pointent vraiment leurs balles sur Tony Fauci, eh bien, les gens pourraient reconnaître, il y a une personne là-bas, donc c’est facile de critiquer. Mais ils critiquent vraiment la science, parce que je représente la science. C’est dangereux.

BAIER : Brit, qu’est-ce que tu penses de ça ?

HUME : Ça me rappelle le fameux l’état, l’état, c’est moi, déclaration qui est entrée dans l’histoire. C’est une déclaration très grandiose de sa part et qu’il aurait été bien avisé de ne pas faire, je pense. Si les gens veulent le considérer comme la voix de la science, ils sont libres de le faire. Mais quand le gars commencera à revendiquer ce manteau pour lui-même et à l’annoncer à la télévision, je pense que les gens seront à juste titre sceptiques.

Et regardez, il a fait un certain nombre d’erreurs de calcul en cours de route. Au début, il a dit que le risque était faible. Puis il a dit que les masques n’étaient pas nécessaires. Puis il a dit que les masques étaient nécessaires, et la liste s’allonge encore et encore. Donc, s’il représente la science, la science a été partout là-dessus, et lui aussi. Je pense donc qu’il était mal avisé de faire ce commentaire, et je pense que les gens le reconnaîtront.

BAIER : Jonathan, je veux appeler un audible ici. Vous avez eu une série d’excellentes interviews ces derniers temps, plus récemment la membre du Congrès Rashida Tlaib. Où voyez-vous où sont maintenant les démocrates au Capitole ? Nous avons un certain nombre de choses, alors que nous discutions avec Chad Pergram, qui se passe là-bas avec le financement du gouvernement, le plafond de la dette et, plus important encore, Chuck Schumer dit qu’il veut sortir Reconstruire mieux du Sénat d’ici Noël. Cela semble être un long shot. Où le vois-tu?

SWAN : Oui, il y a beaucoup de voitures qui sont sur le point d’entrer en collision. Et je ne fais pas de pronostics sur ce genre de choses, mais c’est très, très compliqué. Et vous avez toujours des problèmes du côté du Sénat avec Joe Manchin et Kyrsten Sinema. Donc je ne sais pas. C’est une fin d’année très difficile.

Et bien sûr, l’année prochaine est une année électorale au cours de laquelle les démocrates, dont beaucoup à qui j’ai parlé, pensent qu’ils regardent vers l’apocalypse électorale, et cela complique évidemment ce qu’ils essaient de faire sur la Colline, ajoute une couche supplémentaire de complication à elle.

BAIER : Oui, et vous avez le sénateur Joe Manchin, Ben, numéro un, il pense qu’il devrait y avoir des politiques de 10 ans, pas de trois ans. Si vous voulez les mettre, vous devez les financer pour les 10 années complètes et ne pas cacher la balle dans, essentiellement, ses mots. Et il y a un certain nombre de choses qu’il dicte en quelque sorte que les démocrates ne vont pas accepter.

SWAN : Il a le stylo. Il a la plume. Il peut faire ce qu’il veut, et Sinema aussi. Ils ont tout le pouvoir parce que les progressistes savent qu’ils Manchin et Sinema pourraient prendre ce projet de loi ou le laisser. Et les progressistes le veulent plus qu’eux. Ils ont donc tout le pouvoir.

BAIER : Ben, très vite ?

DOMENECH: Je pense juste que l’analogie de Jonathan est correcte. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de pièces mobiles ici. Je ne vois pas cela se réunir d’ici Noël.

BAIER : Messieurs, merci beaucoup.

