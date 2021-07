Panel parlementaire : Plan de relance pour l’économie, MPME insuffisant ; étude détaillée sur les pertes des MPME doit

in

Le Comité a suggéré au gouvernement d’étendre le champ d’application de l’ECLGS pour couvrir également les petits commerçants/négociants qui n’ont pas accès aux financements institutionnels destinés aux MPME. (Image représentative)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Même si le gouvernement avait annoncé l’année dernière un plan de relance pour la relance économique post-Covid, il s’est avéré “inadapté car les mesures adoptées étaient davantage une offre de prêt et des mesures à long terme au lieu d’améliorer les flux de trésorerie pour générer la demande comme un soulagement immédiat », a déclaré un rapport du Comité parlementaire permanent de l’industrie lié au ministère déposé à Rajya Sabha mardi. Le rapport a noté que dans le processus de reprise économique après la première vague de la pandémie, la deuxième vague a déchiré encore plus vigoureusement l’économie, en particulier le secteur des MPME. Le Comité a recommandé au gouvernement de « proposer immédiatement un paquet économique plus large visant à renforcer la demande, les investissements, les exportations et la création d’emplois pour aider l’économie, y compris les MPME ».

L’année dernière, le gouvernement avait lancé le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence de 3 lakh crore Rs (ECLGS) – dans le cadre du plan de relance de 20 lakh crore Rs – équivalent à 10% du PIB de l’Inde – pour aider les MPME à se remettre de l’impact de Covid. La limite du régime a récemment été augmentée à Rs 4,5 lakh crore.

Le comité a noté que sur la base des réponses écrites du ministère, aucune étude approfondie n’a été menée par le ministère des MPME pour déterminer les pertes réelles subies par le secteur en raison du confinement. La deuxième vague, en fait, a exposé les vulnérabilités des MPME comme jamais auparavant et a mis en évidence les problèmes auxquels elles sont confrontées tels que les retards de paiement, une forte informalité, une faible résilience financière, la rareté de la disponibilité des matières premières, etc. « Une étude détaillée doit être menée faire une évaluation des pertes réelles subies par le secteur des MPME afin d’élaborer un plan efficace pour la relance du secteur des MPME.

« Le rapport expose clairement la déception du gouvernement syndical envers les entrepreneurs indiens. Un point à temps en aurait sauvé neuf. Dans ce cas, au moins 40 % des micro-entreprises auraient été sauvées si le gouvernement avait écouté la voix des sans-voix du terrain », a déclaré à Financial Express Online KERaghunathan, président du Consortium of Indian Associations.

L’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait expliqué en février de cette année à Rajya Sabha que les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités en raison de Covid n’étaient pas conservées par le ministère des MPME car « les MPME sont là à la fois dans le secteur formel et informel ». En septembre dernier également, l’ancien MPME MoS Pratap Chandra Sarangi de la Rajya Sabha avait déclaré qu’« aucun record de ce type n’était disponible » pour le nombre d’unités MPME fermées pendant la période de mars à août 2020 de la pandémie. En fait, il n’y a pas de données avec le gouvernement sur le nombre de MPME fermées de FY15 à FY20, avait ajouté Sarangi.

Au 2 juillet 2021, 60,6% du montant de Rs 4.5 lakh crore ECLGS a été sanctionné sous forme de prêts. Sur 2,73 crore de lakh Rs sanctionnés, 2,14 crore de lakh Rs ont été décaissés tandis que les garanties émises pour les prêts accordés s’élevaient à environ 1,09 crore de MPME, selon les données partagées par le ministre des MPME Narayan Tatu Rane dans le Rajya Sabha. Cependant, le rapport a noté que malgré « un taux de réussite élevé, pourtant, environ 50 pour cent du montant total de la garantie seulement a été délivré aux MPME. En conséquence, un grand nombre de MPME durement touchées par la pandémie de Covid sont restées privées du bénéfice du dispositif. Plus encore, il est observé que le montant total de la sanction n’a pas été versé aux emprunteurs vis-à-vis des sanctions, par crainte d’un défaut de paiement des MPME dans le contexte de la 2e vague de la pandémie.

«Les banques ont approché ceux qui avaient des garanties telles que des propriétés, tandis que ceux qui n’en avaient pas ont été laissés de côté. Même ceux qui ont levé des crédits dans le cadre du programme sont confrontés à une situation de catch-22. Si les MPME ne sont pas en mesure de rembourser leurs prêts existants, comment rembourseront-elles le nouveau prêt même après quelques années ? Comment les MPME génèrent des bénéfices pour le deuxième prêt si elles ne sont pas en mesure de payer pour le premier prêt. Si les MPME font défaut, c’est une autre situation difficile. L’ECLGS a été fait de manière aléatoire alors même que le moment était venu », a déclaré Mohit Jain, président du comité MPME de la Chambre de commerce et d’industrie PHD à Financial Express Online.

Le comité a exhorté le gouvernement à augmenter le montant de la garantie, car près de 2,5 millions de commerçants sont désormais éligibles au programme. Il a également suggéré au gouvernement d’étendre le champ d’application du programme pour couvrir également les petits commerçants/négociants qui n’ont pas accès aux financements institutionnels destinés aux MPME. Le gouvernement avait récemment rétabli les commerces de détail et de gros sous la classification des MPME.

« La plupart des politiques formulées visent le bénéfice des moyennes et grandes entreprises du pays alors que la position devrait être contraire… Le Comité recommande que lors de la formulation des politiques/programmes, le ministère prenne en compte les avantages des MPE qui sont souvent privées de la avantages de diverses politiques/programmes annoncés par le gouvernement. Le plan de relance annoncé par le gouvernement l’année dernière n’a pas pu s’appliquer correctement aux niveaux inférieurs du secteur des MPME », a déclaré le panel parlementaire.

