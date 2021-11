Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) auront probablement cours légal dans les juridictions de leur émission, a déclaré Fabio Panetta, de la Banque centrale européenne (BCE).

Panetta, membre du directoire de la BCE, a déclaré que cela était « probable » lors d’un panel à Helsinki mardi, selon un rapport de Bloomberg. Cependant, ce statut « ne devrait pas être tenu pour acquis », a-t-il ajouté. Les CBDC ayant cours légal leur donneraient un avantage sur les autres options de paiement fournies par des entreprises privées et aideraient à une utilisation plus large par le public. « Il serait assez gênant de ne pas avoir cours légal pour un instrument supplémentaire émis par une banque centrale », a déclaré Panetta. Un document publié aujourd’hui décrivant les considérations politiques de la BCE pour l’introduction d’un euro numérique énumère la possibilité d’avoir cours légal comme l’un de ses principaux domaines d’enquête. Autres les considérations incluent l’interaction avec le marché européen des paiements de détail, les choix de conception, les cas d’utilisation et l’infrastructure technique frontale et dorsale qui pourrait le mieux gérer ces problèmes. La BCE discute d’une CBDC depuis le début de l’année et a déclaré en juillet qu’elle commençait une phase d’enquête qui durera 24 mois.

