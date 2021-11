Panetta de la BCE déclare que l’euro numérique devrait étendre ses solutions de paiement globales

Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), a détaillé vendredi la feuille de route pour l’inclusion réussie d’un « euro numérique ».

La BCE examine l’opportunité d’introduire une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) pour les paiements de détail, a déclaré Panetta dans un discours prononcé à l’Institut royal Elcano de Madrid. Si les tendances de paiement dans l’Union européenne (UE) se poursuivent, les espèces pourraient rapidement perdre leur rôle et devenir un moyen redondant de régler les factures. « Tout comme le timbre-poste a perdu une grande partie de son utilité avec l’arrivée d’Internet et du courrier électronique, les espèces pourraient également perdre de leur pertinence dans une économie de plus en plus numérique », a déclaré Panetta. La BCE, qui discutait d’une CBDC depuis le début de l’année, a déclaré en juillet qu’elle passait à une phase d’enquête plus longue qui durera 24 mois. La décision d’en émettre un serait prise à un stade ultérieur et il n’était pas envisagé de remplacer l’argent liquide, a déclaré Panetta à l’époque. Avoir un euro numérique permettrait aux gens de continuer à utiliser la monnaie de la banque centrale comme moyen d’échange dans l’ère numérique. La CBDC devrait être conçue de manière suffisamment attrayante pour devenir un mécanisme de paiement largement utilisé. Elle ne devrait toutefois pas être considérée comme un concurrent des services de paiement privés, a-t-il déclaré. L’euro numérique devrait étendre les solutions de paiement sans évincer les services de paiement privés. Il a déclaré que la BCE pourrait émettre une monnaie numérique afin de protéger l’accès des consommateurs à la monnaie de la banque centrale.