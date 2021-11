Pangolin et Olympus s’associent pour un programme d’union unique

Pangolin, un actif DEX pour Avalanche (AVAX/USD) et Ethereum (ETH/USD) avec des frais de transaction bas, un règlement rapide et une distribution démocratique, et Olympus ont conclu un partenariat formel pour créer un programme de liaison unique et une dynamique de marketing commun. Invezz a appris d’un communiqué de presse. Pangolin est le premier DEX d’AVAX à mettre en œuvre ce type de programme de bonus, lui permettant d’avoir sa propre liquidité sur les marchés clés.

Échange de jetons de liquidité à prix réduit

Le programme de liaison permet aux utilisateurs d’échanger leurs jetons de fournisseur de liquidité (LP) contre des jetons de gouvernance Pangolin (PNG) à prix réduit. La liquidité reste toujours bloquée car Pangolin ne vend jamais ces jetons. De cette façon, Pangolin peut garantir la longévité des tokens clés sur sa plateforme, offrant une sécurité supplémentaire à sa base d’utilisateurs et garantissant une liquidité permanente.

Les obligations résolvent les principaux problèmes de liquidité

Les obligations résolvent des problèmes de liquidité critiques pour les protocoles, qui investissent une grande partie de leur offre de jetons natifs pour inciter les LPs. Cela conduit à une pression de vente excessive et à un désalignement entre les LP et les protocoles. Les LPs sont moins intéressés par le succès du protocole que par les taux de récompense élevés.

Si un protocole réussit, le jeton natif gagne en valeur, ce qui entraîne un scénario de perte non permanente pour les LP. Lorsque le marché est volatil, les LP retireront leurs liquidités du pool au moment où elles sont le plus nécessaires.

Le partenariat Olympus élimine les risques

Le partenariat améliorera également l’innovation en raison d’une volatilité réduite, augmentant les revenus à long terme de Pangolin tout en minimisant les risques pour l’utilisateur. Les bonus offrent aux utilisateurs de Pangolin une incitation à soutenir le protocole grâce à des jetons à prix réduit.

Cela garantira une plus grande liquidité pour Pangolin, car il sera en mesure de générer une stabilité des prix, de soutenir des transactions plus importantes, d’attirer plus de détenteurs à long terme et de protéger les utilisateurs contre les sorties massives. Pangolin utilisera les frais de liquidité pour débloquer davantage de flux de revenus et innover sur sa propre plate-forme.

Exposition accrue au DEX

Le partenariat avec Olympus DAO conduira à une exposition accrue de Pangolin en tant que premier projet AVAX à offrir des obligations. Ces obligations seront lancées sur le marché obligataire Olympus Pro X, attirant davantage d’utilisateurs d’ETH vers AVAX. De plus, Pangolin bénéficiera de l’expertise des équipes politiques et marketing d’Olympus DAO pour assurer la durabilité à long terme de l’initiative.

