Pangolin & Markr.io s’associent pour améliorer le réseau Avalanche ⋆ Crypto new media

Pangolin et Markr.io se sont associés pour apporter quelque chose de bon pour les utilisateurs dApps sur le réseau Avalanche. Markr.io est l’outil avancé de gestion de portefeuille et de suivi du secteur. L’outil a été apprécié par beaucoup et est actuellement en panne. Cependant, son outil de suite suscite un énorme buzz sur le terrain. L’outil comprend la comparaison dApp, le suivi du portefeuille, le suivi des jetons et la comparaison des swaps. L’équipe derrière Markr.io est professionnelle et responsable. Avec le soutien de leur équipe, les utilisateurs et les projets ont pu grandir dans l’écosystème Avalanche. Apparemment, Pangolin a ajouté des liens intégrés vers Markr.io sur la page d’analyse de Pangolin. Ils sont tous les deux prospectifs sur le partenariat. Les objectifs de Pangolin et Markr.io étaient assez différents les uns des autres et ne pouvaient donc pas être imaginés en collaboration. Cependant, les événements récents les poussent à atterrir sur un objectif similaire et, par conséquent, ils sont ici avec la toute nouvelle entreprise.

À propos de Markr.io

Markr est un outil de gestion et de suivi de portefeuille pour les utilisateurs de dApps sur le réseau Avalanche. Markr prévoit de connecter les DEX sur une seule plate-forme tout en conservant leur fonctionnalité complète. L’objectif est de devenir l’agrégateur DEX omni-fonctionnel du réseau Avalanche. Cependant, leur mission d’être la première page de DeFi est toujours prioritaire.

À propos de Pangolin Exchange

L’échange de pangolin est un échange décentralisé basé sur les normes communautaires. Il a présenté des règlements remarquablement rapides, a un processus démocratique et facture des frais peu élevés. Il est également construit sur le réseau Avalanche. Avec Pangolin, vous pouvez être assuré de profiter de la meilleure opportunité de trading qui amplifiera votre rendement. Il existe de nombreux DEX sur le marché, mais les services et fonctionnalités fournis par Pangolin sont rares. C’est la principale raison de la popularité de la plate-forme.