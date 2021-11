Pangolin s’associe à Olympus et devient le premier DEX sur AVAX à lancer un programme de liaison

Francfort, Allemagne, 30 novembre 2021,

Pangolin, l’échange décentralisé axé sur la communauté pour les actifs Avalanche (AVAX) et Ethereum (ETH) avec un règlement rapide, des frais de transaction bas et une distribution démocratique, a annoncé un partenariat formel avec Olympus pour créer un programme de liaison unique et une poussée de co-marketing .

Le partenariat avec le marché obligataire Olympus Pro signifie que Pangolin est le tout premier DEX sur AVAX à exécuter un programme de cautionnement, lui permettant de posséder sa propre liquidité sur les marchés clés. Bonding offre aux utilisateurs un moyen d’échanger leurs jetons de fournisseur de liquidités (LP) contre des jetons de gouvernance Pangolin (PNG) à un taux réduit. Parce que Pangolin ne vend jamais ces jetons, il garantit que la liquidité reste bloquée dans sa trésorerie.

Grâce à ce processus, le protocole Pangolin n’est plus à la merci des agriculteurs de rendement dont les intérêts sont souvent mal alignés avec les objectifs du protocole. Au lieu de cela, Pangolin est en mesure de consolider la longévité des jetons clés sur sa plate-forme, garantissant une liquidité permanente et offrant une sécurité supplémentaire à sa base d’utilisateurs. Les avantages supplémentaires incluent une volatilité réduite qui minimise les risques pour les utilisateurs et une augmentation des revenus à long terme pour Pangolin, conduisant à une innovation accélérée.

Les obligations résolvent un certain nombre de problèmes de liquidité clés pour les protocoles, qui mettent traditionnellement de côté un grand pourcentage de leur offre de jetons natifs pour inciter les LPs. Cela se traduit par une pression de vente importante sur les jetons de ferme et un désalignement des objectifs entre les protocoles et les LP, qui sont incités par des taux de récompense élevés par opposition au succès du protocole. Lorsque les protocoles réussissent, une autre dissuasion peut se produire en raison de l’appréciation du jeton natif, entraînant un scénario de perte impermanente pour les LP. Et en période d’incertitude, les LP cherchent souvent à retirer leur liquidité du pool au moment précis où le marché en a le plus besoin.

Le programme de cautionnement de Pangolin en partenariat avec Olympus élimine ces risques. Avec les obligations, les utilisateurs de Pangolin seront incités par des jetons à prix réduit pour aider le protocole à réussir. Cela conduira à une plus grande liquidité sur Pangolin, garantissant qu’il peut prendre en charge des transactions plus importantes, une meilleure stabilité des prix, protéger les utilisateurs contre les sorties massives et l’aider à attirer plus de détenteurs à long terme. Cela créera une opportunité pour Pangolin de débloquer plus de flux de revenus grâce à des frais de liquidité capturés et d’innover sur sa propre plate-forme.

En tant que premier projet AVAX à offrir des obligations, le partenariat avec Olympus DAO conduira à une plus grande exposition pour Pangolin. Ses obligations seront présentées sur le marché obligataire Olympus Pro X, l’un des 100 meilleurs projets mondiaux, attirant davantage d’utilisateurs d’ETH vers AVAX. De plus, Pangolin aura accès aux équipes politiques et marketing expérimentées d’Olympus DAO pour sensibiliser et assurer le succès et le maintien à long terme de l’initiative.

À propos de Pangolin :

Pangolin est un échange décentralisé axé sur la communauté pour les actifs Avalanche et Ethereum avec un règlement rapide, des frais de transaction bas et une distribution démocratique alimentée par Avalanche. Pangolin vous apporte les meilleures opportunités de trading pour trouver et maximiser votre rendement. Pour plus d’informations, visitez https://pangolin.exchange.

À propos d’Olympe :

Olympus construit une infrastructure financière décentralisée appartenant à la communauté pour apporter plus de stabilité et de transparence au monde. Pour plus d’informations, visitez https://www.olympusdao.finance.

Contacts

