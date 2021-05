Pangs de croissance: le gouvernement pèse de nouveaux stimuli, un paquet de secours pour adoucir le coup de Covid-19

En avril (avant la pleine fureur de la résurgence de Covid), la RBI avait fixé le taux de croissance de l’exercice 22 à 10,5%.

Le gouvernement a entamé des discussions sur la nécessité de la prochaine série de mesures de secours pour atténuer le choc de la pandémie de Covid-19, alors que la deuxième vague sévère et le verrouillage de la quasi-Pan Inde ont conduit à des appels vigoureux pour plus de secours pour lever les Activités.

Cependant, étant donné les ressources limitées et le fait que le gouvernement a déjà déployé des «mesures de relance massives» l’année dernière et annoncé plus d’étapes dans le budget pour l’exercice 22, tout paquet cette fois, s’il est approuvé, pourrait être «plus petit», a déclaré une source officielle. . Mais cela pourrait encore être une «intervention significative», a-t-il dit. «Des discussions préliminaires ont commencé», a-t-il ajouté.

Le cabinet du Premier ministre et le ministère des Finances ont suivi de près la situation de Covid ainsi que la nécessité de prendre de nouvelles mesures pour stimuler la croissance. «Le gouvernement n’a pas fermé la porte à de nouvelles mesures de secours. Mais la nécessité, le calendrier et la nature d’une telle intervention doivent encore être décidés », a déclaré une autre source.

Des secteurs comme le tourisme et l’aviation, ainsi que les petites et moyennes entreprises qui ont été durement touchées devraient être parmi les principaux bénéficiaires.

L’année dernière, le gouvernement avait annoncé un programme de secours de Rs 21-lakh-crore initialement pour offrir un répit aux particuliers ainsi qu’aux entreprises. Plus tard, en novembre 2020, il a offert plus de secours, y compris une subvention d’engrais supplémentaire de Rs 65000 crore en FY21, Rs 18000 crore pour PM Awaas Yojana (Urbain) via une allocation supplémentaire et des ressources extrabudgétaires, et sa décision de supporter la contribution de 24% de l’EPFO pour personnel / unités éligibles pendant 2 ans. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait alors déclaré que le total des mesures prises valait Rs 29,88 lakh crore (15% du PIB), qui incluent des mesures RBI d’une valeur de 12,71 lakh crore.

À l’heure actuelle, le gouvernement surveille de près les programmes d’investissement, y compris celui des unités du secteur public central, pour dynamiser l’économie. D’autres dispositions budgétaires essentielles, notamment celles relatives aux soins de santé et aux infrastructures, sont également appliquées avec vigueur. Les dépenses pourraient être redéfinies pour répondre aux besoins accrus du secteur de la santé à la lumière de la deuxième vague.

Tout autre paquet pourrait à nouveau être accompagné de mesures de réforme supplémentaires pour stimuler l’économie, ont indiqué les sources. Du tourisme, de l’hôtellerie aux MPME, plusieurs secteurs ont demandé l’aide du gouvernement pour vaincre l’impact Covid. Même des particuliers se sont adressés aux tribunaux pour demander un autre moratoire sur les prêts.

S’exprimant lors d’une discussion en ligne organisée par l’Indian Express et le Financial Times en avril, Mme Sitharaman avait déclaré qu’elle «surveillait l’économie de manière très détaillée au quotidien».

La deuxième vague Covid a frappé des États industrialisés comme le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Karnataka et Delhi, entre autres, et les a forcés à annoncer des verrouillages locaux pour contenir les infections. Cela a perturbé les activités économiques là-bas.

Alors que les cas de Covid frais quotidiens sont tombés en dessous de deux lakh lundi pour la première fois depuis le 14 avril, le nombre total de cas est resté aussi élevé que 2,69 crore. Pas moins de 3 511 patients sont décédés au cours des dernières 24 heures, les États se démenant pour se faire vacciner.

La gravité de la deuxième vague a incité de nombreuses agences à réduire leurs prévisions de croissance pour l’Inde. Récemment, l’agence de notation mondiale Moody’s a réduit mardi ses prévisions de croissance en Inde pour FY22 à 9,3% contre 13,7%. S&P s’attend également à ce que la croissance glisse à 9,8% dans un scénario «modéré» contre 11% qu’il avait prévu en mars. Barclays a réduit lundi ses prévisions de croissance en Inde de 80 points de base à 9,2% pour FY22.

Dans son dernier bulletin mensuel de la semaine dernière, la Reserve Bank of India (RBI) a déclaré que le plus gros bilan de la deuxième vague actuelle était en termes de choc de demande (perte de mobilité, dépenses discrétionnaires et emploi, en plus de l’accumulation des stocks), bien que l’offre globale est moins impacté. La RBI avait en avril (avant la pleine fureur de la résurgence de Covid) fixé le taux de croissance de FY22 à 10,5%.

