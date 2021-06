Panic révèle plus de détails sur Playdate, son système de jeu portable rétro de type Game Boy

(Photo PlayDate)

Le Playdate, un nouvel appareil de jeu portable produit à Portland, en Oregon, sera enfin disponible en pré-commande le mois prochain. Il sera livré avec deux fois plus de jeux exclusifs que ceux annoncés précédemment.

Panic, la société à l’origine de Playdate, a publié la nouvelle dans le cadre d’une émission préenregistrée mardi matin, ainsi qu’une série d’autres annonces concernant la bibliothèque de jeux de Playdate, sa suite de ressources pour les développeurs et le lancement d’un tout nouvel accessoire pour le dispositif.

La Playdate a été initialement annoncée en 2019 pour un début prévu en 2020. C’est un appareil délibérément rétro qui rappelle le Game Boy original de 1989, qui combine des graphismes de style années 80 avec une diffusion de contenu moderne. Il exécute des jeux en noir et blanc 2 bits sur un écran non éclairé de 2,7 pouces, avec un contrôleur spécial à manivelle intégré sur le côté de l’unité.

Les acheteurs du jour 1 de la Playdate sont automatiquement inscrits pour une “saison” complète de jeux exclusifs, qui seront automatiquement téléchargés sur l’appareil chaque semaine pendant 12 semaines.

Les précommandes pour la Playdate devraient être mises en ligne en juillet, Panic promettant de donner un avertissement une semaine avant la date réelle. L’unité est actuellement au prix de 179,99 $, ce qui comprend l’accès à la première saison de 24 matchs.

Comme presque tout le reste dans le monde, les plans de Panic pour la Playdate ont déraillé par les blocages de l’année dernière. Les usines en Malaisie qui devaient construire la première série de Playdates n’ont pu fabriquer que quelques centaines d’unités avant que les mesures de quarantaine locales ne les ferment. Panic a passé le reste de 2020 à se concentrer sur le développement et a publié une grande mise à jour en octobre qui a redessiné sa feuille de route.

L’émission de mardi matin, la première émission d’information officielle de Panic pour le Playdate, était une vidéo délibérément informelle animée par plusieurs employés de Panic. En plus d’annoncer la date de début des précommandes, Panic a annoncé le lancement de son premier accessoire officiel ; envisage de créer un outil, Pulp, qui permet à ses utilisateurs de créer de nouveaux jeux Playdate dans un navigateur Web ; et une foule de nouveaux jeux pour le système.

Le plan initial pour la Playdate était de proposer 12 jeux au lancement, qui seraient automatiquement téléchargés sur chaque système via WiFi une fois par semaine pendant 12 semaines. Ce nombre a maintenant doublé ; une nouvelle date de jeu viendra désormais avec 24 jeux, arrivant deux à la fois au cours de la même période de 12 semaines.

Les jeux sont tous exclusifs à la Playdate, et beaucoup ont été créés par des développeurs établis. Playdate avait déjà montré Crankin’s Time Travel Adventure, de Keita Takahashi (Katamari Damacy), à la PAX West 2019, et a montré de courts extraits de nombreux autres.

Cela inclut Zipper, un nouveau jeu de Bennett Foddy, dont l’étrange jeu de plateforme physique Getting Over It a été un succès viral il y a plusieurs années; Echoic Memory, co-développé par la créatrice de jeux basée à Seattle Samantha Kalman (Apex Legends) ; et Saturday Edition, un jeu d’aventure mystère, dont la conception sonore est réalisée par l’équipe de Vancouver A Shell in the Pit (Wandersong).

Un assortiment de jeux inclus dans la première saison de la programmation de Playdate. (Image de panique)

La vidéo de Panic présentait également une apparition surprise de Lucas Pope, le développeur indépendant primé qui a créé Papers, Please et Return of the Obra Dinn. Il a montré un bref extrait d’un jeu sur lequel il travaille pour Playdate, Mars After Midnight. Le prochain jeu de Pope étant une exclusivité Playdate est un gros problème dans les cercles de jeu, comme un petit service de streaming sécurisant le prochain projet d’un cinéaste vétéran, et est sans doute la plus grande annonce de la journée.

Mon prochain projet est un petit jeu pour Playdate appelé “Mars After Midnight”

Devlog : https://t.co/GtDmgxtUW3 pic.twitter.com/hQn26E4gWC – Lucas Pope (@dukope) 8 juin 2021

Le PDG et co-fondateur de Panic, Cabel Sasser, a ouvert l’émission en annonçant le premier accessoire pour la Playdate, une station d’accueil stéréo qui correspond à la conception du système. Il fonctionne comme un chargeur magnétique pour le système et un haut-parleur Bluetooth, avec une application compagnon, Poolsuite FM, qui fournit une liste de lecture organisée de musique de bien-être.

Il a également un porte-stylo intégré, pour une raison quelconque – Sasser est soit un bon acteur, soit il est vraiment enthousiasmé par le porte-stylo – et viendra avec un stylo à bille assorti. Panic n’a pas annoncé de date de sortie pour le dock à part “à venir”.

Ce n’est pas une antenne. C’est un stylo. (Capture d’écran YouTube)

Ce qui est sans doute la partie la plus intéressante de la Playdate, cependant, est la façon dont Panic a mis en place sa scène homebrew. Avant l’année dernière, l’identité de la marque Playdate était une étrange petite curiosité, un appareil de retour fabriqué par une société de logiciels pour le simple plaisir de l’avoir fait. À partir de sa mise à jour d’octobre, cependant, Panic a positionné la Playdate comme un outil d’entrée de gamme utile pour le développement de jeux.

Kim Belair, PDG de la société montréalaise de développement narratif Sweet Baby, est apparue à l’émission pour annoncer un partenariat avec Panic. En plus de créer le roman visuel rejouable Lost Your Marbles pour Playdate, Sweet Baby a organisé un effort pour aider à diversifier le développement de jeux en organisant deux nouvelles équipes.

Ces équipes, composées de développeurs « nouveaux et marginalisés » sous la supervision de concepteurs de jeux chevronnés, produisent deux jeux pour la Playdate. Recommendation Dog est réalisé par Xalavier Nelson Jr., tandis que Reel Steel est le propre projet de Sweet Baby.

Playdate lui-même a également annoncé un nouvel outil de développement de jeux, Pulp. Pulp fonctionne dans un navigateur Web et permet aux utilisateurs de créer un jeu complet à partir de zéro, puis de le télécharger sans fil sur leurs unités Playdate personnelles. Bien qu’aucun autre détail n’ait été disponible, Panic a l’intention de sortir Pulp à un moment donné plus tard cette année.

Arisa Johnsey, responsable des relations avec les développeurs pour Playdate, donne un aperçu de l’outil de développement de jeux Pulp. (Capture d’écran YouTube)

S’il y a un thème à toute l’émission, cependant, c’est ce que Panic a l’intention de faire. Il y a beaucoup de plans bien intentionnés ici, mais pas beaucoup de données fermes, et Panic semble bien en être conscient.

« Compte tenu à quel point les pièces sont limitées en ce moment en raison de COVID », a déclaré Sasser, « c’est une période vraiment difficile pour construire des choses. Il vous faudra peut-être un certain temps pour obtenir votre Playdate… et nous vous parlerons à chaque étape du processus. Et bien sûr, vous pourrez annuler votre précommande à tout moment, pour quelque raison que ce soit.