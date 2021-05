Panier plein de commandes – The Financial Express

Selon un rapport de Red Seer, le marché de l’e-épicerie en Inde devrait croître à un TCAC de 8% pour atteindre 850 millions de dollars d’ici 2025. Les produits d’épicerie représentent 66% du total des dépenses de détail en Inde.

À la suite de la deuxième vague de la pandémie, les plates-formes d’épicerie en ligne connaissent une adoption substantielle, les consommateurs recherchant des canaux d’achat sûrs et pratiques. Le marché de la livraison d’épicerie en ligne a connu une croissance de 30% d’un mois à l’autre en avril 2021, avec une croissance de 15% du trafic mensuel en mars 2021, selon un rapport de JM Financial. Les acteurs de l’e-épicerie comme BigBasket voient actuellement une double augmentation des commandes quotidiennes, par rapport à l’époque d’avant Covid.

L’année dernière, les marchés de l’épicerie en ligne avaient accéléré les écosystèmes de livraison omnicanal pour répondre à la demande croissante. Cette année, ils ont introduit des systèmes de jetons, différentes sections pour les articles à forte demande et davantage de collaborations avec des détaillants hors ligne pour permettre des livraisons hyperlocales et éviter les perturbations potentielles provoquées par des verrouillages inattendus.

Sentant une grande opportunité, plusieurs entreprises de commerce électronique, à la fois des start-ups et des acteurs établis, ont fait une incursion dans le marché de l’épicerie en ligne en Inde au cours de l’année écoulée. La start-up de commerce électronique social Meesho, Paytm Mall, Snapdeal, Shopclues et l’opérateur immobilier No Broker, basé à Bengaluru, font partie des nouveaux entrants.

En outre, les acteurs établis augmentent leur pénétration sur les marchés de niveau II. Grofers et BigBasket, par exemple, se sont étendus au-delà des métros pour atteindre 25 à 30 villes supplémentaires. «En raison de collaborations plus étroites avec les fabricants, les commerçants et les marques partenaires, il y a eu une augmentation de près de 25%, à Rs 2 000, de la taille moyenne des billets», déclare un porte-parole de Grofers. «Nous avons embauché plus de 2 000 personnes dans nos succursales et prévoyons d’en ajouter 7 000 de plus pour permettre une chaîne d’approvisionnement et une livraison homogènes.»

Flipkart renforce sa chaîne d’approvisionnement et investit dans le renforcement des capacités afin d’atteindre plus de 50 villes du pays. Un porte-parole de Flipkart a déclaré: «Nous avons tiré parti de notre partenariat sur le terrain et travaillons avec nos marques partenaires, vendeurs et MPME pour garantir la disponibilité en temps opportun des produits essentiels pour les consommateurs ainsi que des paiements sans contact dans toute l’Inde.»

Au cours du verrouillage de l’année dernière, le secteur de l’épicerie en ligne a été aux prises avec des problèmes de livraison du dernier kilomètre – moins de cadres de livraison et un inventaire rare étant les principaux obstacles. Le grand défi cette année est de gérer les stocks en phase avec la demande, observe Swapnil Potdukhe, analyste senior chez JM Financial.

Pour y remédier, les détaillants qui cherchent à affiner leurs processus de stockage et de distribution peuvent largement adopter le modèle de magasin sombre pour économiser sur les coûts immobiliers et répondre à la flambée des commandes de leurs centres de traitement en ligne uniquement, déclare Anand Ramanathan, partenaire de Deloitte Inde. .

Le renforcement de leur présence et l’augmentation de l’acceptation de l’épicerie en ligne sur les marchés de niveau II contribueront davantage à la croissance de ces acteurs. «L’arrivée de nouveaux acteurs augmentera la concurrence sur le marché de la vente au détail de produits alimentaires et d’épicerie en ligne du pays, et marquera également son passage d’un segment largement non organisé à un segment organisé», ajoute Ramanathan. Tata Sons entrera bientôt sur le marché de l’épicerie en ligne, après avoir acquis plus de 60% du capital de BigBasket.

Potdukhe affirme que la pandémie a fourni aux acheteurs une raison convaincante de passer aux achats en ligne. Alors que les marchés comme BigBasket et Grofers ont enregistré une croissance même avant Covid, les nouveaux entrants et les nouveaux modèles d’épicerie en ligne – tels que les commandes WhatsApp activées par JioMart – ainsi que la livraison transparente et les remises, sont susceptibles d’accélérer la croissance pour ce segment. . «Les nouveaux modèles devraient continuer à rester pertinents compte tenu de la grande variété et des livraisons rapides offertes», ajoute Ramanathan.

