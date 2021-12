Panique à la bombe Derby : l’armée s’empresse d’évacuer 50 maisons par crainte d’une explosion | Royaume-Uni | Nouvelles

Des officiers militaires ont été appelés sur les lieux de la rue King Alfred, à Normanton, vers 11 h 30 dimanche.

Un homme a été arrêté et est toujours en garde à vue en relation avec l’incident.

La police du Derbyshire a déclaré que rien n’indiquait qu’il s’agissait actuellement d’un incident lié au terrorisme.

Une déclaration de force disait : « L’équipe de neutralisation des explosifs et munitions est sur place et un certain nombre de maisons sont actuellement évacuées dans les rues King Alfred, Monk et Wolfa.

« Les résidents sont priés de rester à l’écart de la zone et les personnes évacuées seront contactées lorsqu’elles pourront rentrer chez elles en toute sécurité. »

La force a fourni une mise à jour plus tard dans la journée sur la situation.

Il a ajouté: « La force est en liaison avec le conseil municipal de Derby pour aider ceux qui ont besoin d’un hébergement temporaire alors qu’ils ne peuvent actuellement pas accéder à leur domicile.

« Les résidents qui ont été évacués seront contactés une fois qu’ils pourront rentrer en toute sécurité. »

La surintendante principale Tracy Lewis a également parlé de l’évacuation des maisons.

Ils ont déclaré: « Je tiens d’abord à remercier tout le monde pour leur soutien et leur compréhension lors de l’incident d’aujourd’hui.

« La sécurité de tous ceux qui se trouvent dans la région ainsi que du personnel sur les lieux est au premier plan de nos préoccupations, et je sais qu’ils travaillent dur pour permettre aux gens de revenir aussi rapidement que possible en toute sécurité.

Plus à venir