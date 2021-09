Panique à l’essence : « Pas de question ! Diane Abbot blâme le Brexit pour les pénuries de nourriture et de carburant au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les achats de panique ont entraîné une grave pénurie d’essence au Royaume-Uni. Il y a eu de longues files d’attente sur les parvis des stations-service à travers le Royaume-Uni. Les automobilistes ont paniqué en achetant de l’essence malgré les appels des ministres et de la police qui les ont exhortés à être « sensibles » et à ne pas aggraver la situation.

La députée travailliste de Hackney North et Stoke Newington, Mme Abbot, a blâmé le Brexit dans un tweet qui disait: “Il ne fait aucun doute que la cause de nos pénuries actuelles de nourriture et de pétrole est le Brexit.

“Les Brexiteers refusent de l’admettre.

“Mais personne ne peut dire que nous n’avons pas été prévenus.”

Cependant, un utilisateur de Twitter appelé Sarah Louise Ellis a répondu et a déclaré: “Diane, je suis un reste et penche vers la gauche.

“Vous êtes un Brexiteer.”

La pénurie de carburant pourrait désormais affecter les travailleurs clés, a averti le président de la Petrol Retailers Association.

S’adressant aujourd’hui à Sky News, Brian Madderson a déclaré que la crise “allait s’aggraver avant de s’améliorer”.

Il a ensuite suggéré que cela pourrait également affecter les services d’urgence et d’autres “emplois vraiment sérieux”.

La crise est causée par une pénurie de chauffeurs de poids lourds au Royaume-Uni.

Le gouvernement envisage maintenant de lever ses restrictions de visa pour attirer 5 000 travailleurs étrangers au Royaume-Uni.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a accusé le gouvernement de « laisser tomber les gens si gravement » à cause de la crise du carburant.

Lorsqu’il est arrivé à la conférence du Parti travailliste cette semaine, il a déclaré aux journalistes : « Je viens de monter sur la route et j’ai vu trois stations-service.

“L’une des stations a une file d’attente énorme et deux d’entre elles sans carburant.

“C’est donc notre opportunité d’exposer l’alternative.”