PANIQUE! CNN vante l’hystérie climatique de Jane Fonda : une “catastrophe existentielle”

Lors de l’émission New Day de mardi, CNN a donné un forum à l’actrice de gauche Jane Fonda pour faire valoir ses opinions alarmistes alors qu’elle énumérait de manière hystérique plusieurs « crises » qu’elle prétendait que les humains sont confrontés à pire que tout ce qu’ils ont connu auparavant.

La co-animatrice Brianna Keilar a commencé le segment en lui demandant de faire pression sur le président Joe Biden pour qu’il arrête la construction d’un pipeline au Minnesota que le président Donald Trump a approuvé alors qu’il quittait ses fonctions. Fonda a insisté pour que la construction du pipeline soit arrêtée et a fait de sombres prédictions :

Nous nous dirigeons vers une véritable catastrophe, une catastrophe existentielle qu’est la crise climatique. Les climatologues nous disent universellement que nous devons réduire nos émissions de moitié, et nous ne pouvons avoir absolument aucun nouveau développement de combustibles fossiles – pas de nouvelle exploitation minière, pas de nouvelle fracturation hydraulique, pas de nouveau forage – si nous voulons y parvenir. Nous devons maintenir le réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Pas plus haut que ça. Nous ne pouvons même pas brûler ce que nous développons déjà beaucoup moins de nouveau. Ce pipeline menace donc ce que dit la science. Il menace la crise climatique. Cela va affecter tout le monde, pas seulement les nations tribales dont les droits souverains sont violés ici au Minnesota, mais le monde entier. Nous ne pouvons pas nous le permettre.

Après que Keilar a lu une déclaration d’Enbridge affirmant que la société a bénéficié financièrement aux populations locales avec leur travail, Fonda a rejeté le bon travail de la société d’énergie :

C’est ce qu’ils font partout dans le monde. Les compagnies pétrolières, pour — elles font leurs forages et fracturation hydraulique dans des zones où les gens sont économiquement déprimés. Ils — et ensuite ils créent des garderies et des parcs de loisirs, et ils construisent des écoles et ils essaient de les acheter. Mais nous, encore une fois, nous sommes confrontés à une crise existentielle. Il n’y a pas que les nations tribales ici. C’est le globe. Nous devons arrêter toute nouvelle exploitation pétrolière. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Ce n’est pas seulement pour nous qui vivons aujourd’hui. C’est pour nos petits-enfants et nos enfants.

L’animateur de CNN a rapidement suivi en évoquant les nouvelles lois électorales poussées par les républicains :

Keilar a rapidement averti son invitée qu’il y avait plusieurs crises à la fois :

JANE FONDA : Je pense que nous sommes confrontés à de multiples crises. Il s’agit d’une confluence de crises, contrairement à tout ce que l’humanité a été – a vu. Et la crise climatique, comme les poupées gigognes précipitées – les poupées gigognes russes – il y a la crise climatique, et puis à l’intérieur, la crise sanitaire, la crise démocratique, tant d’autres crises. Et la crise climatique exacerbe toutes les autres. Nous devons donc les traiter tous à la fois en nous organisant et en nous unissant – noirs, bruns, blancs, jeunes, vieux – à travers toutes les diversités, nous devons nous rassembler et exiger que le gouvernement fasse ce qu’il faut. Si nous sommes assez nombreux à faire ça, nous gagnerons.

BRIANNA KEILAR : Dans une interview accordée à CNN hier soir, l’ancien président Barack Obama a déclaré que la démocratie était au bord de la crise. Vous avez certainement vécu, vous savez, des moments de crise, et été un participant et un défenseur à travers les moments de crise de l’histoire américaine. Comment voyez-vous ce moment dans le temps pour le pays ?

CNN

Nouveau jour

8 juin 2021

8 h 39, heure de l’Est

BRIANNA KEILAR: L’actrice légendaire Jane Fonda fait partie des activistes du climat avec un message pour l’administration Biden dans le but d’arrêter la construction d’un projet de pipeline de 4 milliards de dollars. Certains des manifestants qui ont défilé lundi sur le site de ce chantier du Minnesota se sont enchaînés à de la machinerie lourde. Ils disent que le pipeline menace les ressources en eau et risque de polluer les terres tribales. Fonda demande au président Biden de suspendre le permis de la société canadienne à l’origine du projet.

JANE FONDA (s’exprimant au rassemblement) : C’est un homme qui peut être persuadé et poussé et fait faire ce que nous voulons si nous continuons à faire du vacarme. Nous devons soulever un chahut et rendre les choses aussi difficiles que possible pour la canalisation 3 d’Enbridge à chaque traversée de rivière, et nous allons le faire, n’est-ce pas ? Très bien.

KEILAR : Et nous rejoignons maintenant l’actrice, auteure, productrice et militante de longue date Jane Fonda. Jane, merci beaucoup d’être avec nous ce matin. Vous avez été incroyablement franc sur la question de ce projet de pipeline. C’est un projet que l’ancien président Trump avait approuvé au cours de ses derniers jours au pouvoir, mais le président Biden, l’administration Biden, est resté silencieux sur cette question, malgré sa position claire sur le climat. Vous savez, comment répondez-vous à cela ? Que pensez-vous que l’administration Biden doit faire?

FONDA : Eh bien, ce qu’ils doivent faire, c’est demander au corps du génie de l’armée d’arrêter la construction et de réexaminer le permis. Il a été précipité. Il n’y a pas eu d’impact approprié — une étude d’impact environnemental a été effectuée. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la canalisation 3 d’une compagnie pétrolière canadienne Enbridge est mauvaise. Il amène des sables bitumineux très destructeurs sous 200 plans d’eau vierges. Mais regardez la situation dans son ensemble. Nous nous dirigeons vers une véritable catastrophe, une catastrophe existentielle qu’est la crise climatique. Les climatologues nous disent universellement que nous devons réduire nos émissions de moitié, et nous ne pouvons avoir absolument aucun nouveau développement de combustibles fossiles – pas de nouvelle exploitation minière, pas de nouvelle fracturation hydraulique, pas de nouveau forage – si nous voulons y parvenir. Nous devons maintenir le réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Pas plus haut que ça. Nous ne pouvons même pas brûler ce que nous développons déjà beaucoup moins de nouveau.

Ce pipeline menace donc ce que dit la science. Il menace la crise climatique. Cela va affecter tout le monde, pas seulement les nations tribales dont les droits souverains sont violés ici au Minnesota, mais le monde entier. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Biden – Le président Biden a fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses – arrêtant Keystone XL, arrêtant le forage de l’Arctic National Wildlife Refuge. Il a fait beaucoup de choses et nous lui en sommes vraiment reconnaissants. Mais la crise est trop grave pour faire quelques bonnes choses ici et ensuite ne rien faire là où de mauvaises choses se produisent. Nous avons besoin de lui pour arrêter cela et arrêter tous les pipelines que Trump a approuvés en tant que président boiteux. Aucun d’entre eux ne suit les directives appropriées en matière de permis. Donc, la façon de le faire historiquement est de soulever un chahut, comme je l’ai dit, pour les milliers de personnes qui se sont rassemblées ici, et nous devons juste créer une pression, et nous devons peut-être une façon de le dire – il y a un – c’est en fait un verbe maintenant. Nous devons les tenir debout pour qu’ils soient obligés de s’arrêter. Et c’est ce que nous allons faire. Il y a 200 plans d’eau sous lesquels ils doivent passer. C’est beaucoup plus compliqué qu’à Standing Rock.

KEILAR : Et vous êtes solidaire des militants indigènes dans ce domaine. Je tiens à mentionner que la société à l’origine du projet, qui est Enbridge, a déclaré hier dans un communiqué, citant : « La destruction faite aujourd’hui par les manifestants est décourageante. Nous respectons le droit de chacun de manifester pacifiquement et légalement, mais l’intrusion, l’intimidation et la destruction sont inacceptables. Le projet offre déjà des avantages économiques importants aux comtés, aux petites entreprises, aux communautés amérindiennes et aux membres des syndicats, notamment la création de 5 200 emplois dans la construction pour subvenir aux besoins des familles et des millions de dollars en dépenses locales et en recettes fiscales. Quelle est votre réaction à cette déclaration d’Enbridge?

FONDA : C’est ce qu’ils font partout dans le monde. Les compagnies pétrolières, pour — elles font leurs forages et fracturation hydraulique dans des zones où les gens sont économiquement déprimés. Ils — et ensuite ils créent des garderies et des parcs de loisirs, et ils construisent des écoles et ils essaient de les acheter. Mais nous, encore une fois, nous sommes confrontés à une crise existentielle. Il n’y a pas que les nations tribales ici. C’est le globe. Nous devons arrêter tout nouveau développement pétrolier. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Ce n’est pas seulement pour nous qui vivons aujourd’hui. C’est pour nos petits-enfants et nos enfants.

KEILAR: Et vous appelez donc l’administration Biden à faire plus en ce qui concerne les pipelines. Mais de manière générale, je me demande comment vous évaluez actuellement la présidence Biden. De toute évidence, vous êtes satisfait de certaines choses. Mais comment pensez-vous qu’il va, et est-ce suffisant pour que les progressistes comme vous sentent qu’il est à la hauteur de ce pour quoi vous l’avez voté ?

FONDA : Eh bien, c’est bien d’avoir de l’espoir à nouveau, et c’est bien mieux de pousser un modéré que de combattre un fasciste, n’est-ce pas ? Nous sommes très, très reconnaissants pour ce qu’il a fait. Il a fait beaucoup de très bonnes choses, mais pas assez, pas assez audacieux et pas assez rapide. Nous sommes contre le temps. Les scientifiques disent que nous avons moins de neuf ans pour réduire nos émissions de moitié. La ligne 3 va dans la direction opposée absolue. Et les nouvelles nous le disent tous les jours, les émissions augmentent, pas diminuent. Nous devons donc mettre notre corps en danger et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre administration mette un terme à ces permis.

KEILAR : Il y a aussi évidemment des problèmes en ce qui concerne les droits de vote. Vous voyez des États à travers le pays où les législatures républicaines mettent en place des lois qui limiteront le droit de vote des personnes de couleur ou limiteront la capacité des personnes de couleur à voter. Pensez-vous que l’administration Biden prend cela suffisamment au sérieux?

FONDA : Je pense qu’ils le prennent au sérieux. Je pense qu’ils doivent faire plus. Et nous, les gens, devons nous tenir à côté, pousser et pousser et faire du bruit. Historiquement, rien d’important n’a jamais été accompli sans que les gens se réunissent, s’organisent et fassent beaucoup de bruit. C’est ce que nous devons faire. C’est notre travail. Et il y a tellement en jeu comme l’avenir.

KEILAR : Dans une interview accordée à CNN hier soir, l’ancien président Barack Obama a déclaré que la démocratie était au bord de la crise. Vous avez certainement vécu, vous savez, des moments de crise, et été un participant et un défenseur à travers les moments de crise de l’histoire américaine. Comment voyez-vous ce moment dans le temps pour le pays ?

FONDA : Je pense que nous faisons face à de multiples crises. Il s’agit d’une confluence de crises, contrairement à tout ce que l’humanité a été – a vu. Et la crise climatique, comme les poupées gigognes précipitées – les poupées gigognes russes – il y a la crise climatique, et puis à l’intérieur, la crise sanitaire, la crise démocratique, tant d’autres crises. Et la crise climatique exacerbe toutes les autres. Nous devons donc les traiter tous à la fois en nous organisant et en nous unissant – noirs, bruns, blancs, jeunes, vieux – à travers toutes les diversités, nous devons nous rassembler et exiger que le gouvernement fasse ce qu’il faut. Si nous sommes assez nombreux à faire ça, nous gagnerons.

KEILAR : Jane, c’est merveilleux que vous puissiez vous joindre à nous ce matin. Nous l’apprécions certainement – Jane Fonda.