Panique contre la grippe alors que les pharmacies britanniques sont en rupture de stock après un avertissement de 60 000 décès en hiver | Sciences | Nouvelles

L’augmentation de la consommation de vaccins contre la grippe survient après les avertissements envoyés par les chefs de la santé selon lesquels les décès dus à la grippe pourraient atteindre les niveaux les plus élevés observés depuis 50 ans en raison d’une immunité réduite. Ils ont averti vendredi dernier que les décès dus à la grippe pourraient atteindre plus de 60 000 après plus d’un an de distanciation sociale a laissé les Britanniques avec de faibles niveaux d’immunité contre le virus. Plus de 35 millions de personnes sont éligibles pour un jab gratuit sur le coup de pouce du NHS au programme – qui comprend tous les plus de 50 ans.

Alors que les patients privés peuvent payer le vaccin dans une pharmacie, un membre du comité gouvernemental des vaccins a averti que les patients privés ne devraient pas être prioritaires.

La pharmacie Boots a déclaré avoir reçu jusqu’à 300 réservations par minute via son portail en ligne vendredi.

Les patients ont également signalé des stocks faibles dans d’autres pharmacies.

S’adressant à Twitter, @bell_allie a déclaré: « Réservez mon vaccin contre la grippe avec Well Pharmacy. Je suis arrivé et ils n’ont pas eu de stock livré. »

Un autre utilisateur, @JacquiCroftie, a ajouté: « J’ai réservé mon vaccin contre la grippe chez Tesco. Ils ont des fournitures. Mon médecin généraliste ne sait pas quand elle sera en stock. Comment cela se peut-il? »

Et @sammythedog1989 a déclaré: Tous ces trucs à la télévision ces derniers jours – « obtenez votre rappel de covid, obtenez votre vaccin contre la grippe ».

« Un homme de 76 ans a téléphoné à mes médecins ce matin pour leur demander » quand puis-je recevoir mon rappel Covid ? Quand puis-je recevoir mon vaccin contre la grippe ? «

« Réponse – aucune idée que nous n’avons aucun stock non plus. »

Les associations de pharmacies ont maintenant averti qu’il pourrait s’agir d’un tirage au sort pour les codes postaux en attente de recevoir des fournitures de vaccin contre la grippe au milieu des pénuries.

Alastair Buxton, directeur des services du NHS au comité de négociation des services pharmaceutiques, a déclaré: « Nous constatons des variations régionales où les stocks se sont raréfiés et s’épuisent dans certains cas en raison d’une augmentation de la demande. »

Mark Burdon, un pharmacien du nord-est de l’Angleterre qui gère cinq succursales, a déclaré que toutes les fournitures se sont épuisées en l’espace de deux semaines alors qu’elles étaient censées durer toute la durée de la saison de la grippe, même s’il a commandé 50% de plus qu’à la même époque l’année dernière. .

M. Burdon a également déclaré qu’une demande « énorme » provenait des plus de 65 ans.

Wendy Barclay, professeur de virologie à l’Imperial College de Londres et membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SEGA), a déclaré que les personnes ne faisant pas partie de la catégorie à risque devraient recevoir un vaccin pour protéger les personnes âgées.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio Four : « Si vous êtes susceptible d’avoir un parent âgé dont le propre système immunitaire ne fonctionne pas aussi bien que le vôtre et donc même s’il reçoit son vaccin, il pourrait ne pas fonctionner à 100 % chez lui, vous peut aider à les protéger en vous faisant également vacciner.

Le professeur Anthony Harnden, vice-président du Comité conjoint de la vaccination et de la vaccination (JCVI), a déclaré que les groupes éligibles définis par le comité devraient avoir la priorité sur quelqu’un qui réserve un jab privé.

Il a déclaré: « Du point de vue de JCVI, les groupes que nous avons décrits devraient recevoir la priorité et les personnes en dehors de ces groupes à risque qui peuvent payer, ce qui n’a pas été le cas pour le vaccin Covid, ne devraient vraiment pas avoir la préférence sur ceux groupes prioritaires.

Il a également déclaré que les pharmacies devraient donner la priorité à celles définies par le JCVI dans les cas où les approvisionnements locaux sont sous pression.

Cela survient également après que les médecins généralistes ont été contraints d’annuler ou de reporter des rendez-vous le mois dernier à la suite de retards d’approvisionnement de Seqirus, le plus grand fournisseur de vaccins contre la grippe du Royaume-Uni.

La société a affirmé que les retards étaient dus à des « défis imprévus de fret routier ».

Mais il a déclaré vendredi dernier que les retards n’étaient pas liés au Brexit.