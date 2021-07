Panique de Covid alors que deux hôpitaux britanniques déclarent une alerte de code noir – contraints d’annuler des rendez-vous | Royaume-Uni | Nouvelles

Le NHS Grampian a déclaré qu’Aberdeen Royal Infirmary et Dr Gray’s Hospital à Elgin, Moray ont maintenant été contraints de reporter et d’annuler les opérations électives non urgentes en raison d’une forte augmentation du nombre de patients Covid. Les deux fiducies ont également vu une augmentation du nombre de membres du personnel devant s’isoler en raison du virus. Le directeur médical du NHS Grampian, le professeur Nick Fluck, a déclaré: “Il s’agit d’une situation dynamique, susceptible de changer chaque jour.

“Je peux confirmer que l’infirmerie royale d’Aberdeen et l’hôpital du Dr Gray ont eu le statut de noir ces derniers jours.

« Choisir d’annuler des procédures ou des rendez-vous n’est jamais une décision que nous prenons à la légère ; cependant, c’est notre seule option si nous voulons alléger une partie de la pression et permettre au personnel de se concentrer sur les soins les plus urgents et les plus urgents.

“Je sais qu’il est pénible pour les gens de voir des procédures ou des rendez-vous reportés, parfois à très court terme. Je m’excuse auprès de tous ceux qui ont été touchés par cela.

“Nous travaillerons pour les reprogrammer, mais nous ne pouvons offrir aucune garantie pour le moment quant au moment où cela pourrait se produire.

“Si vous accédez à des services de santé, sachez que des retards sont probables.”

Cela survient alors que les cas de coronavirus, les décès et les admissions à l’hôpital ont commencé à augmenter rapidement en Écosse.

Selon le gouvernement écossais, 3 799 nouveaux cas ont été signalés au nord de la frontière.

Depuis le 13 juin, le nombre de cas a fortement augmenté et a dépassé les 2 000 par jour depuis le 21 juin.

