Panique de Covid: Craintes d’un NOUVEAU verrouillage alors que le nombre de cas approche du pic de janvier | Royaume-Uni | Nouvelles

L’enquête a révélé que 49% des adultes britanniques craignent qu’il y ait de nouveaux blocages et que, alors que 55% pensent que le pire de la pandémie est derrière nous, 19% pensent le contraire.

Il montre également que 74% des personnes sont préoccupées par une autre vague de Covid cet hiver, les craintes étant les plus élevées chez les personnes de plus de 55 ans.

Le sondage a été mené entre le 8 et le 10 octobre par Savanta ComRes, dont le directeur associé Chris Hopkins a déclaré : « Bien que beaucoup puissent avoir l’impression que le Royaume-Uni est sorti du bois avec le coronavirus, il y a toujours un sentiment sous-jacent – ​​ou peut-être de la peur – parmi le public qu’il y a plus de restrictions, y compris des blocages, à venir. »

L’enquête fait suite aux avertissements concernant la vitesse à laquelle les injections de rappel Covid sont administrées, les experts affirmant que l’adoption pourrait ne pas être assez rapide pour aider à empêcher les hôpitaux de devenir surpeuplés cet hiver.

EN DIRECT: avertissement d’horreur alors que les cas sont «pires depuis janvier» – Royaume-Uni «retour à la case départ»

Les chiffres du NHS suggèrent que seulement la moitié des plus de 80 ans éligibles ont reçu leur troisième dose depuis la mise en œuvre du programme de rappel.

Le professeur Neil Ferguson, chef de l’influente équipe de modélisation de l’Imperial College de Londres, a appelé plus tôt ce mois-ci à des vaccins et des rappels plus rapides chez les adolescents – une autre étape importante pour minimiser le risque d’une forte vague cet hiver.

M. Hopkins de Savanta ComRes a ajouté: « La confiance dans le déploiement du vaccin peut encore être compromise si le Royaume-Uni impose de nouvelles restrictions au cours d’un hiver qui sera inévitablement difficile pour le NHS. »

Au cours de la semaine dernière, le nombre de personnes âgées de 65 à 84 ans admises à l’hôpital a augmenté de 19%.

Le Royaume-Uni a signalé lundi 49 156 cas de Covid, le plus élevé depuis le 17 juillet et une augmentation de 16% des nouveaux cas au cours de la semaine dernière.

Après une augmentation régulière tout au long du mois d’octobre, il ne manque plus que 19 000 cas pour atteindre le pic de cas jamais enregistré dans le pays, qui, à 68 053, a été signalé le 8 janvier 2021.

Selon les données de lundi, les hospitalisations et les décès sont également en augmentation.

Au cours des sept derniers jours, 5 561 personnes ont été admises à l’hôpital – en hausse de 6,9% par rapport à la semaine précédente – et 869 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant le test positif, en hausse de 11,4% par rapport à la semaine précédente.

Le porte-parole officiel de Boris Johnson a déclaré lundi : « Nous avons toujours su que les mois à venir seraient difficiles.

« Ce que nous voyons, ce sont des taux de cas, des hospitalisations et des décès toujours largement conformes à la modélisation telle qu’elle a été établie il y a quelques mois maintenant.

« Le programme de vaccination continuera d’être notre première ligne de défense, ainsi que de nouveaux traitements, tests et conseils de santé publique.

« Mais nous surveillerons évidemment de près les cas. »

Sur les 2 103 adultes britanniques interrogés en ligne, trois sur 10 considéreraient un autre verrouillage comme un signe que le déploiement du vaccin avait été un échec.

Pendant ce temps, trois sur cinq pensent qu’un verrouillage pare-feu serait utile pour freiner la propagation du virus et soulager la pression du NHS.

33% des Britanniques sont convaincus qu’il n’y aura plus de restrictions Covid.