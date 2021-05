Panique de Glasgow Covid: la région restera strictement bloquée face aux craintes des variantes indiennes | UK | Nouvelles

Nicola Sturgeon discute des restrictions de l’Écosse

Glasgow a connu une augmentation des nouvelles infections qui semblaient être liées à la propagation de nouvelles variantes. Certaines parties du sud de Glasgow ont enregistré des «grappes» de nouvelles infections qui ont porté le taux de virus de la ville à 74 pour 100 000 habitants. En comparaison, il y en a 25,5 pour 100 000 pour l’Écosse dans son ensemble.

Moray a également enregistré plusieurs nouveaux cas de virus et avait un taux d’infection quatre fois supérieur à celui de l’Écosse et le nombre d’hospitalisations a augmenté depuis la mi-avril.

Désormais, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a annoncé que les deux régions écossaises resteraient au plus haut niveau alors que les restrictions à travers l’Écosse commenceraient à s’assouplir.

Les deux domaines resteront au niveau 3 pendant une semaine, une autre décision étant prise à la fin de la semaine prochaine.

La situation à Glasgow, a déclaré le Premier ministre, est encore plus préoccupante que Moray, les recherches initiales suggérant que l’épidémie pourrait être due à la variante indienne du virus.

Glasgow doit rester strictement confinée face aux craintes des variantes indiennes (Image: .)

Mme Sturgeon a déclaré: “Je sais à quel point ce sera décevant, mais une pause de quelques jours, nous l’espérons, évitera une situation dans laquelle nous devrons imposer des mesures encore plus restrictives au cours des prochaines semaines.”

Il est conseillé aux gens de ne pas voyager dans ou hors des zones touchées du conseil, tandis que Mme Sturgeon a ajouté qu’elle était optimiste sur le fait qu’une augmentation des tests et de la vaccination aiderait à freiner la propagation accrue du virus.

Malgré l’augmentation des cas à Glasgow et à Moray, Mme Sturgeon a déclaré que la bataille de l’Écosse contre le coronavirus “restait bonne”.

Elle a ajouté: “Il est inévitable que, alors que nous continuons à nous frayer un chemin à travers cette pandémie, nous nous heurterons à des obstacles sur la route, cependant, si nous faisons preuve de prudence comme nous cherchons à le faire aujourd’hui, même si cela est difficile, nous sommes bien plus susceptibles de rester globalement sur la bonne voie. “

Les experts en santé publique ont averti qu’un pic d’infections à Glasgow pourrait être lié à la variante dite B.1.617.2.

Cette variante a été identifiée pour la première fois en Inde et a été qualifiée de «variante préoccupante» par Public Health England (PHE).

Le Dr Susan Hopkins, directrice de la réponse stratégique au COVID-19 chez PHE, a déclaré: «Les cas de cette variante augmentent dans la communauté et nous surveillons en permanence sa propagation et sa gravité pour nous assurer de prendre des mesures rapides de santé publique.

«Nous devons agir collectivement et de manière responsable pour nous assurer que les variantes n’ont pas d’impact sur les progrès que nous avons tous réalisés pour réduire les niveaux de Covid-19 et la liberté accrue qui en résulte.

«Cela signifie que vous devez prêter attention aux conseils de santé locaux dans votre région et agir en conséquence.

“Tester et isoler si nécessaire non seulement limite la propagation, mais cela nous aide à mieux comprendre comment la variante se comporte dans la communauté, ce qui est vital pour prendre des mesures efficaces et proportionnées à l’avenir.”

Au cours des dernières 24 heures, l’Écosse a enregistré deux décès de coronavirus et 215 nouveaux résultats de tests positifs.

Un total de 228 908 ont été testés positifs pour le virus et le taux de positivité des tests quotidiens est de 1,3%, contre 1,2% la veille.

Sur les 215 nouveaux cas, 110 se trouvaient dans la région du conseil de santé du NHS Greater Glasgow et Clyde.

Cela a été suivi par 37 dans NHS Lothian, 21 dans NHS Lanarkshire, 16 dans NHS Fife et 15 dans NHS Grampian – qui couvre Moray.

Le Dr Deepti Gurdasani, épidémiologiste clinique et maître de conférences à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que la levée des restrictions à travers l’Écosse était prématurée.

Le Dr Gurdasani a déclaré à BBC Good Morning Scotland: «L’idée est certainement prématurée, en fait le gouvernement devrait envisager le contraire.

«En Ecosse dans son ensemble, nous avons en fait vu le nombre de nouveaux cas doubler la semaine dernière, et bien que les cas soient si bas, il est difficile de voir des augmentations exponentielles.

«Voici à quoi ressemblent les premières hausses exponentielles et nous constatons une perte de contrôle de la pandémie dans de nombreuses régions d’Écosse, et la situation est probablement beaucoup plus vaste et d’autres endroits suivront à moins que des mesures ne soient prises pour empêcher cela et prévenir ceci maintenant. “

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré: «Depuis le début de la pandémie, nous avons clairement indiqué que nous continuerions à suivre les avis scientifiques.

«Nos plans de déverrouillage prudent tiennent compte de l’amélioration de la situation, tout en reconnaissant les risques auxquels nous sommes encore confrontés.

«Bien que nous ayons l’intention de prendre les prochaines étapes en tant que nation ensemble lorsque cela est possible, nous sommes prêts à déployer les niveaux révisés à un niveau plus local si nécessaire – si la prévalence du virus augmente dans certaines parties de l’Écosse mais pas dans d’autres.

Plus à venir…