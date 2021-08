Panique de la récession allemande alors que l’économie en ROUGE – 69 milliards de livres sterling à découvert en un an | Monde | Nouvelles

Les autorités fédérales, étatiques et locales ont dépensé beaucoup plus qu’elles n’ont reçu alors que le gouvernement a débloqué des milliards de livres pour soutenir l’économie en difficulté. L’Office fédéral des statistiques du pays – son équivalent de l’Office des statistiques nationales (ONS) – a publié ce matin des chiffres inquiétants.

Ils ont également révélé que par rapport à la production économique totale, le déficit était de 4,7%.

Ce chiffre était le deuxième en importance au premier semestre depuis la réunification allemande en 1990 à la suite de la chute du mur de Berlin.

Il était également nettement supérieur au déficit de 40 milliards de livres sterling que l’Allemagne a enregistré au premier semestre 2020 – qui couvrait le premier verrouillage.

Ses performances inquiétantes surviennent malgré les opposants au Brexit affirmant à plusieurs reprises que le Royaume-Uni serait celui qui en souffrirait plutôt que leur UE bien-aimée.

En réalité, c’est le contraire qui est vrai – alors que le Royaume-Uni continue de rebondir sur la contraction induite par Covid pour prouver que la Grande-Bretagne mondiale a en effet un avenir radieux.

S’exprimant plus tôt ce mois-ci, Sam Fuller, directeur de Financial Markets Online, a déclaré : « Le rythme du programme de vaccination du Royaume-Uni – qui a réussi à délivrer deux vaccins Covid dans les bras de 75 % de la population adulte – est un facteur important et peut expliquer pourquoi la croissance du Royaume-Uni a grimpé en flèche pour tripler celle de l’Allemagne et quatre fois celle de son voisin européen, la France.”

Tout cela a aidé le Royaume-Uni à rebondir, alors que le pays d’Angela Merkle semble toujours être coincé dans un bourbier Covid qu’il est incapable de secouer.

Et avec le chancelier de longue date se préparant à démissionner après 16 ans le mois prochain, une incertitude supplémentaire pourrait causer plus de dégâts.

Son successeur probable, Armin Laschet, devra tenir ses promesses audacieuses de faire entrer l’Allemagne et l’UE dans une nouvelle ère – sans la puissance économique du Royaume-Uni.

Et tandis que Covid sera en tête de l’ordre du jour, M. Laschet a également des problèmes structurels de longue date à résoudre.

Dans un rapport sur l’économie du pays publié ce matin, l’assureur ING a écrit : « Le rebond de l’économie allemande a été plus faible que dans de nombreux autres pays de la zone euro car le secteur manufacturier a souffert de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

« En fait, l’économie a montré deux visages au deuxième trimestre.

« L’une de forte demande intérieure avec une consommation privée en augmentation de 3,2 % QoQ et des dépenses publiques en hausse de 1,8 % et l’autre d’investissements et d’exportations presque lents (tous deux en hausse de 0,5 % QoQ chacun).

“De toutes les composantes, seules les dépenses publiques sont actuellement revenues aux niveaux d’avant la crise.”

Il a ajouté : « Pour l’avenir, trois facteurs détermineront les perspectives de l’économie allemande : la variante Delta, les frictions de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation.

“Alors que ces derniers jours les marchés financiers ont montré des inquiétudes croissantes concernant la variante Delta et son potentiel d’entraver la reprise mondiale, nous considérons en fait les frictions de la chaîne d’approvisionnement et non le coronavirus comme le plus grand risque pour l’économie allemande au second semestre de l’année.”

