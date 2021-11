Panique de la reine: Monarch a averti que des journaux intimes explosifs pourraient «exposer sa dignité» | Royaume-Uni | Nouvelles

La reine « s’est un peu épuisée », déclare Gyles Brandreth

Cette semaine, le Cabinet Office devrait tenter de persuader le Commissaire à l’information, qui juge ce que le public a le droit de savoir, que les pensées du premier comte Mountbatten de Birmanie devraient rester secrètes. Earl Mountbatten était l’oncle maternel du duc d’Édimbourg et mentor du jeune prince de Galles. Il a été tué par une bombe de l’IRA en 1979.

La famille royale semble partager les inquiétudes du gouvernement, ayant envoyé un représentant pour vérifier les journaux après que l’auteur, Andrew Lownie, en ait demandé l’accès en utilisant les lois sur la liberté d’information.

Les autorités craignent à la fois les journaux intimes et les lettres de Lord Mountbatten et de son épouse, Edwina, la première comtesse Mountbatten de Birmanie, qui aurait eu une liaison avec Jawarharlal Nehru, le premier Premier ministre indien et leader du mouvement indépendantiste du pays, pourrait affecter les relations entre le Royaume-Uni, l’Inde et le Pakistan.

On estime que le gouvernement a dépensé 300 000 £ pour lutter contre l’affaire intentée par M. Lownie.

Il s’est battu pour obtenir un accès illimité aux archives de Mountbatten qui sont conservées à l’Université de Southampton et contiennent environ 250 000 articles, 50 000 photographies ainsi que des enregistrements et des films.

La « dignité » de la reine pourrait être compromise si les secrets des journaux de Lord Mountbatten (Image: Jeff J Mitchell/PA Wire/PA Images)

Lord Mountbatten a supervisé la partition de l’Inde britannique (Image: PA Images/PA Archive)

Le Commissaire à l’information a statué en sa faveur en 2019, ordonnant la publication de l’intégralité des archives avant que le Cabinet Office ne fasse appel de la décision. Il continue de bloquer l’accès à certaines parties des agendas.

L’appel de cette semaine devrait examiner les preuves concernant le rôle de la maison royale dans la vérification des documents.

Le professeur Chris Woolgar, archiviste en chef des archives de Mountbatten, a écrit au Cabinet Office il y a 10 ans, proposant de censurer les sections des journaux faisant référence à la famille royale et à la partition de l’Inde.

En tant que dernier vice-roi de l’Inde, Lord Mountbatten a supervisé la transition de l’Inde britannique vers l’indépendance et la création de ce qui allait devenir l’Inde et le Pakistan.

Lord Mountbatten a servi de mentor à un jeune prince Charles (Image: PA Images/PA Archives)

Lord Mountbatten avec sa femme Edwina (Image : PA Images/PA Archives)

Dans un e-mail au Cabinet Office, le professeur Woolgar a écrit: « Je ne pense pas que ceux-ci devraient être disponibles pour les chercheurs, peut-être aussi loin que le milieu des années 1930, étant donné leurs nombreuses références à la famille royale (que je peux repérer) . »

Le Cabinet Office a répondu: « Nous pensons vraiment que nous devrions les garder fermés, étant donné le matériel royal que vous avez déjà repéré… également le matériel concernant l’Inde et le Pakistan est, dans certains cas, encore sensible de cette période. »

L’échange a conduit à une interdiction de diffusion de sections sensibles pendant 10 ans.

Membre de la Royal Historical Society, M. Lownie a demandé l’accès au matériel en 2017 pour une biographie intitulée The Mountbattens: Their Lives and Loves.

Un e-mail envoyé par le Cabinet Office à l’Université de Southampton le 24 janvier 2018 a informé le professeur Woolgar que « des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Maison royale » évalueraient le matériel. Celle-ci a été réalisée en mars de la même année.

L’écrivain a ensuite été informé que certains documents étaient retenus, ce qui a incité le tribunal.

M. Lownie a déclaré au Telegraph: « C’est un gaspillage total d’argent public et c’est une censure de notre histoire. Il y a de bonnes raisons de protéger la sécurité nationale et la dignité de la reine, mais il n’y a pas de bons exemples de cela dans aucun des documents. que nous savons se trouve sous les expurgations. »

Il insiste sur le fait qu’une grande partie du matériel censuré a été publiée ailleurs, y compris une entrée de journal sur le 70e anniversaire de Lord Mountbatten dans laquelle il décrit avoir dit à la reine qu’il était prêt à se coucher à 2 heures du matin, seulement pour que Sa Majesté dise que c’était sa fête, donc il devrait rester en haut.

La reine et le prince Philip aux funérailles de Lord Mountbatten (Image: PA Images/PA Archives)

La question de savoir si Lady Mountbatten a eu une liaison avec Nehru est considérée comme sensible par certains en raison de la possibilité qu’une telle relation ait influencé la partition, ce qui a déclenché la violence et des migrations massives entre l’Inde, le Pakistan occidental, maintenant le Pakistan, et le Pakistan oriental, maintenant le Bangladesh. .

D’autres parties des journaux intimes sont comprises par le Telegraph comme se rapportant aux préférences sexuelles de Lord Mountbatten, y compris un fétiche pour les femmes en bottes d’équitation.

M. Lownie a jusqu’à présent dépensé 250 000 £ de son propre argent en frais juridiques, et 50 000 £ supplémentaires ont été collectés grâce au financement participatif.

Rupert Earle, un avocat qui représente M. Lownie, a ajouté: « Il semble que le Cabinet Office ait un paramètre de secret par défaut, ce qui n’est pas l’intention de la Freedom of Information Act, et il ne reculera devant rien pour garder le secret, même le plus informations anodines, à un coût considérable pour le contribuable et au détriment de la transparence, de l’apprentissage et de la recherche historique. »

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré: « Cette affaire est actuellement devant le Tribunal de l’information. Nous ne pouvons pas commenter davantage tant que la procédure judiciaire est en cours. »