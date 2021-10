Panique de la zone euro : Bruxelles terrifiée alors que l’inflation et les prix du gaz suscitent des craintes d’effondrement | Politique | Nouvelles

Les chefs des finances du bloc ne se sont jamais rencontrés pour discuter de questions essentielles telles que la hausse des factures des contribuables. Cette décision témoigne des profondes inquiétudes dans toute l’UE pour l’hiver, associées à la montée de l’inflation et aux conséquences que cela aura sur les portefeuilles des États membres.

Les gouvernements de la zone euro devraient soumettre les budgets de leurs États à l’UE d’ici le 15 octobre, faisant pression sur Bruxelles pour trouver une solution rapide et commune.

Les coûts d’emprunt dans la zone euro ont augmenté lundi, car le malaise que la hausse de l’inflation pourrait inciter les banques centrales à lever des mesures de relance monétaire massives plus tôt que plus tard a pesé sur le sentiment des investisseurs obligataires.

Les rendements des obligations d’État à dix ans de l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas ont augmenté de près de 20 points de base en septembre, signe que l’inflation pourrait s’avérer plus rigide que prévu et qu’un changement de cap de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d’Angleterre a secoué les marchés obligataires.

Alors que les rendements obligataires ont trouvé un terrain stable, la toile de fond reste baissière avec des prix du pétrole oscillant autour de 80 $ le baril et des prix du gaz européen atteignant de nouveaux sommets lundi.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés devraient s’en tenir à leur accord existant pour ajouter 400 000 barils de pétrole par jour sur le marché en novembre, ont indiqué lundi des sources, malgré la pression des consommateurs pour refroidir un marché brûlant.

La récente hausse de l’inflation dans la zone euro a été un facteur structurel de perturbations de l’approvisionnement et la Banque centrale européenne doit surveiller tout signe d’augmentation des salaires, a déclaré le vice-président de la BCE, Luis de Guindos.

“Il semble que les problèmes d’inflation soient plus préoccupants en ce moment et nous le constatons également pour les actions”, a déclaré Rene Albrecht, stratège en taux chez DZ Bank.

Les votes dans les plus grandes villes d’Italie dimanche et lundi devraient montrer l’affaiblissement de l’emprise de Matteo Salvini sur la droite et voir les victoires du centre gauche dans les compétitions les plus en vue.

M. Salvini, qui semblait sur une ascension imparable lorsqu’il a mené son parti Lega à un triomphe aux élections européennes de 2019, a vu sa popularité chuter.

“Une contre-performance peut (…) pousser à terme la Ligue à quitter la coalition, fragilisant le gouvernement de Mario Draghi à l’heure où plusieurs réformes (justice, universitaire, fiscale, etc.) doivent être adoptées”, estiment les analystes de Société Générale dans un communiqué. Remarque.

L’ancien chef de la BCE Mario Draghi est devenu Premier ministre italien en février.