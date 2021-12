La dépendance de l’Allemagne au carburant russe critiquée par Dolan

Les industries allemandes ont reçu 6,9 % de moins de commandes en octobre qu’en septembre, une baisse causée par une diminution de l’intérêt étranger. La baisse de la demande fait suite à deux mois consécutifs montrant la même tendance.

Le ministère fédéral de l’Économie à Berlin a averti que la dernière crise nuirait financièrement au pays.

Un porte-parole a déclaré: « La deuxième forte baisse des commandes entrantes au cours des trois derniers mois signifie un autre amortisseur pour les perspectives économiques. »

Les biens d’équipement tels que les machines ont connu la plus forte baisse de la demande, suivis des biens intermédiaires. Les achats de biens de consommation, quant à eux, ont sensiblement augmenté.

La baisse des commandes en octobre a été principalement causée par une diminution des exportations – 13,1 % de moins qu’en septembre. La baisse a été particulièrement marquée dans les échanges avec les pays non membres de l’UE, qui ont chuté de 18,1%.

L’Office fédéral attribue cela à une augmentation de 15,6% des commandes importantes en septembre en provenance de l’étranger. Cependant, dans l’ensemble, les exportations ont également chuté d’août à septembre, même si ce n’est que de 0,7%.

Économie endommagée de l'Allemagne

Une ventilation des données commerciales en glissement annuel montre que les exportations allemandes vers le Royaume-Uni ont plongé de 10 % à 5,7 milliards d’euros tandis que les exportations vers la Chine ont chuté de 0,2 % sur l’année à 8,5 milliards d’euros.

Les exportations vers les États-Unis ont cependant bondi de 16,2% sur l’année, à 10,8 milliards d’euros.

En octobre, le ministère allemand de l’Économie a réduit ses prévisions de croissance des exportations pour l’année de 9,2 pour cent qu’il avait prévu en avril à un plus modeste 8,6 pour cent.

Cela a été lié par le gouvernement à une « pénurie historiquement unique de biens intermédiaires » dans le secteur manufacturier – un signe que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale sont un problème même pour la plus grande économie d’Europe.

Nouveaux dirigeants

Les commandes intérieures, en revanche, ont augmenté de 3,4% de septembre à octobre. Mais même ainsi, la baisse significative des exportations au cours des derniers mois entrave la reprise économique de l’Allemagne.

Olaf Scholz, qui doit prêter serment en tant que chancelier allemand mercredi, sera occupé à travailler sur une économie meurtrie.

La chute des commandes d’usines s’ajoute à une crise du logement et, naturellement, à la pandémie de coronavirus.

Dans leur campagne, les sociaux-démocrates ont promis de rendre le logement abordable une fois pour toutes.

La capitale Berlin a vu ses loyers doubler en moyenne au cours de la dernière décennie, et l’analyse du calculateur du coût de la vie Numbeo montre que les revenus n’ont pas augmenté en conséquence.

Le logement est un domaine de travail clé pour le nouveau gouvernement de coalition allemand

Les résidents ont ainsi dû consacrer une plus grande partie de leurs revenus au logement, il en reste moins pour d’autres types de consommation et d’épargne.

Le nouveau gouvernement de M. Scholz s’est engagé à construire 400 000 nouveaux logements chaque année, dont 100 000 seront subventionnés par l’État.

C’est 50 000 unités de plus que l’objectif actuel, et environ 100 000 de plus que ce que le secteur de la construction a réussi à construire à ce jour.

Alors que l’accord conclu par la coalition allemande des feux de circulation signifie une multiplication par quatre du nombre de citoyens recevant des subventions, pour le cabinet de Scholz, il s’agit d’un engagement difficile.

Comment le matérialiser est l’une des premières tâches avec lesquelles les sociaux-démocrates, les verts et les démocrates libres peuvent prouver que leur alliance fonctionne.

Villes sous verrouillage

COVID-19, bien sûr, sera également une priorité absolue.

Le nouveau gouvernement prévoit de rendre les vaccinations obligatoires pour les personnes travaillant dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et d’autres cabinets médicaux à partir du 16 mars.

En outre, M. Scholz a déclaré la semaine dernière qu’il soutenait un régime obligatoire. Il a affirmé: « En tant que délégué, je voterais certainement pour, pour que cela soit très clair. »

Les manifestations en réponse aux fermetures renouvelées au cours des dernières semaines laissent présager des réactions de division à toute nouvelle mesure contre les coronavirus.

Pour aider à combattre Covid, la nation comptera sur l’aide de l’épidémiologiste Karl Lauterbach, qui, au cours des deux dernières années, est devenu une source de connaissances pour les Allemands en ce qui concerne la science derrière la pandémie.

Médecin avec deux doctorats et une chaire de professeur, sa nomination n’a pas été une grande surprise.

En l’annonçant comme nouveau ministre de la Santé, M. Scholz a déclaré lors de la présentation des candidats ministériels sociaux-démocrates à Berlin mardi dernier : « La plupart des citoyens voulaient que le prochain ministre de la Santé soit quelqu’un du terrain, quelqu’un qui puisse très bien faire le travail, et quelqu’un qui s’appelle Karl Lauterbach. »

« Il sera. »