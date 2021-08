Panique de l’esturgeon alors que l’Allemagne pourrait bloquer l’entrée de l’Écosse dans l’UE en raison des craintes de la zone euro | Politique | Nouvelles

in

Le 1er janvier, la période de transition post-Brexit a expiré, ce qui signifie que les règles de l’UE ne s’appliquent plus en Grande-Bretagne. C’est un nouveau chapitre pour l’histoire nationale du pays – mais tout le monde au Royaume-Uni n’est pas satisfait des nouveaux arrangements. Bien que le Premier ministre Boris Johnson ait rejeté ses demandes d’indépendance et l’impact économique dévastateur de la pandémie de coronavirus, le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon est déterminé à organiser un deuxième référendum en 2021.

Dans une récente chronique pour l’Irish Times, Mme Sturgeon a réitéré que l’indépendance est le seul moyen pour l’Écosse de rejoindre l’UE.

Bien que le Brexit ait pu renforcer les arguments en faveur de l’indépendance de l’Écosse, il l’a également rendu pratiquement plus difficile.

L’Écosse devrait demander à adhérer à nouveau en vertu de l’article 49 du traité de l’Union européenne et les nouveaux membres ne peuvent être autorisés à rejoindre le bloc que par un vote unanime des États membres existants.

L’Espagne est aux prises avec les demandes de sécession de la Catalogne, il est donc peu probable qu’elle soutienne un nouvel État indépendant.

Et selon des informations déterrées, il existe un autre pays surprenant qui pourrait bloquer l’entrée de l’Écosse : l’Allemagne.

Selon un reportage du Telegraph publié en 2014 par le correspondant bruxellois Bruno Waterfield, lors de la première campagne référendaire sur l’indépendance de l’Écosse, l’Allemagne ne voulait pas d’un Oui car elle craignait l’instabilité financière et l’éclatement de la zone euro.

M. Waterfield a expliqué: “Les menaces du SNP de faire défaut sur sa dette à moins que l’Écosse ne puisse rester dans la livre ont alarmé Berlin”.

De plus, selon The Guardian, l’ambiance allemande n’était qu’accueillante à l’époque.

Le rapport se lit comme suit: “Le journal Die Welt a ricané – décrivant le séparatisme comme un” virus “qui se propage à travers l’Europe qui a déjà infecté la moitié de la population dans” le nord de la Grande-Bretagne “, avant d’ajouter:” Tous les Européens pensent : nous avons vraiment d’autres problèmes ‘.

“Des médias plus sobres tels que Der Spiegel et le Süddeutsche Zeitung ont également mis en garde contre les conséquences économiques et ont exprimé leur crainte qu’un oui ne donne aux eurosceptiques britanniques les munitions dont ils ont besoin pour séparer le pays de Bruxelles.”

JUST IN: Brexit boost alors que les entreprises «Made in Britain» prennent le relais

La zone euro étant confrontée à l’une de ses pires crises financières en raison de la pandémie de coronavirus, l’opposition de l’Allemagne à l’entrée de l’Écosse dans l’UE pourrait sans doute devenir encore plus forte.

Depuis 2014, les eurocrates ont cependant donné des points de vue différents sur la possibilité pour l’Écosse de rejoindre le bloc.

En 2016, Guy Verhofstadt, coordinateur du Brexit au Parlement européen, a déclaré : « Si l’Écosse décide de quitter le Royaume-Uni, pour devenir un État indépendant, et qu’elle décide de faire partie de l’UE, je pense qu’il n’y a pas de gros obstacle à cela. “

Il a ajouté que ce serait un « suicide » pour l’UE de refuser l’entrée à des personnes « sympathiques » aux objectifs de l’UE.

De plus, après le référendum sur le Brexit, M. Verhofstadt a écrit sur Twitter : “Il est faux que l’Écosse puisse être retirée de l’UE, alors qu’elle a voté pour y rester.

“Heureux de discuter avec Nicola Sturgeon.”

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, l’eurodéputé italien Marco Campomenosi a affirmé que les chances qu’une Écosse indépendante rejoigne l’UE soient très faibles.

Cependant, il a révélé comment, afin de perturber la politique intérieure au Royaume-Uni, Bruxelles a courtisé Mme Sturgeon au début des pourparlers sur le Brexit.

Il a déclaré : “Avec l’indépendance de l’Ecosse, Bruxelles a fait preuve de la plus grande hypocrisie possible.

“Lors des pourparlers sur l’accord de retrait, l’ancien président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker courtisait les nationalistes écossais, leur faisant croire qu’ils étaient les bienvenus dans l’UE.

“Cela n’a été fait que pour déstabiliser le gouvernement britannique.

“Bruxelles n’aurait pas pu avoir la même attitude envers les Catalans car l’Espagne soutient fortement la Commission européenne.

“L’hypocrisie aurait été si évidente que Bruxelles a dû cesser de s’engager avec Sturgeon.”

M. Campomenosi a ajouté: “De toute façon, il n’y a aucun moyen que l’Espagne autorise les Écossais s’ils deviennent indépendants.”

L’eurodéputé français Philippe Olivier a soutenu les revendications de M. Campomenosi.

Il a ajouté dans une autre interview avec Express.co.uk : « J’admire beaucoup le peuple britannique pour avoir défendu ses intérêts nationaux avec un tel courage.

“Lorsque le Brexit a été voté au Royaume-Uni, notre position a toujours été de respecter la volonté du peuple britannique.

“Nous avons été consternés par l’attitude de l’UE qui voulait punir la Grande-Bretagne pour son départ.

“Leurs tentatives de déstabiliser la Grande-Bretagne avec l’indépendance écossaise puis en Irlande étaient totalement méprisables.”