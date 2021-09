Panique de l’ISS : un incendie déclenche des procédures d’urgence alors que la Russie se prépare à QUITTER la station spatiale | Sciences | Nouvelles

Le module russe Zvezda a sonné l’alarme après la détection de fumée et de plastique brûlant, selon des informations en Russie. L’équipage a activé le système d’élimination des impuretés nocives de l’atmosphère de la station, mais la cause du problème serait toujours inconnue. Des cosmonautes auraient déclaré au Centre de contrôle de mission près de Moscou qu’une alarme avait été déclenchée et que des antécédents de “substance nocive” avaient été détectés.

L’astronaute de l’ESA Toma Pesce aurait également senti du plastique brûlé dans le segment américain de la station, montrant que le système de ventilation fonctionnait.

L’ISS abrite également le Russe Peter Dubrov, les Américains Mark Vande Hai, Shane Kimbrow et Megan MacArthur, le Japonais Akihiko Hoshide et le Français Tom Peske.

Les mesures d’urgence sont entrées en vigueur quelques heures seulement avant que la Russie ne se prépare à quitter l’ISS pour sa deuxième sortie dans l’espace ce mois-ci afin d’installer un nouveau module.

Le module, baptisé Nauka, a été lancé le 21 juillet 2021 et a été amarré avec succès huit jours plus tard.

Pour installer le module dans l’ISS, les cosmonautes russes M. Novitskiy et M. Dubrov doivent effectuer jusqu’à 11 sorties dans l’espace.

La première sortie dans l’espace a eu lieu le 3 septembre, au cours de laquelle les cosmonautes ont passé près de huit heures à l’extérieur de l’ISS, installant un point d’accrochage et une connexion électrique.

Pour leur deuxième sortie dans l’espace, les astronautes s’apprêtent à installer des mains courantes sur la partie extérieure du laboratoire spatial pour faciliter les déplacements, ainsi qu’à établir une connexion Ethernet avec des câbles de données.

Après cela, il restera plusieurs tâches avant que le module russe Nauka ne soit pleinement fonctionnel.

La NASA a déclaré: “Novitskiy, qui est désigné comme membre d’équipage extravéhiculaire 1 (EV1), portera la combinaison spatiale russe Orlan avec les rayures rouges.

“Dubrov portera la combinaison spatiale à rayures bleues en tant que membre d’équipage extravéhiculaire 2 (EV2).

“Ce seront les deuxième et troisième sorties dans l’espace pour les deux cosmonautes, les 242e et 243e sorties dans l’espace à l’appui de l’assemblage, de la maintenance et des mises à niveau de la station spatiale ; et les 10e et 11e sorties dans l’espace à la station en 2021.”

La NASA devait diffuser l’événement en direct sur NASA TV, mais la dernière urgence est susceptible de repousser la sortie dans l’espace.

Le départ de la marche est prévu à 16h.

Vous pourrez regarder sur NASA TV, le site Web de la NASA ou l’application de la NASA.

La nouvelle d’aujourd’hui fait également suite à des informations russes selon lesquelles l’ISS serait confrontée à des défaillances “irréparables” en raison d’équipements et de matériel obsolètes, a averti un responsable russe.

Au moins 80% des systèmes en vol sur le segment russe de l’ISS ont dépassé leur date d’expiration, a déclaré Vladimir Soloviev aux médias d’Etat.

Il a également déclaré que de petites fissures avaient été découvertes qui pourraient s’aggraver avec le temps.

La Russie a souvent fait part de ses inquiétudes concernant le matériel et a suggéré qu’elle pourrait quitter l’ISS après 2025.