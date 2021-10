Panique des Démocrates de Virginie | Ligne électrique

Paul a couvert la course serrée entre le républicain Glenn Youngkin et le démocrate Terry McAuliffe pour le poste de gouverneur de Virginie. Youngkin a égalisé ou avancé dans certains sondages, et les démocrates autrefois confiants commencent à paniquer. Maintenant, ils veulent changer les règles électorales au milieu du jeu :

[T]e conseil de surveillance de Fairfax, dominé par les démocrates, a demandé au gouverneur Ralph Northam de renoncer à l’exigence de signature de témoin que la loi de Virginie stipule pour tous les bulletins de vote par correspondance. Le président du conseil d’administration, Jeffrey McKay, insiste sur le fait que la dérogation est nécessaire en raison de la menace de COVID-19, mais les cas sont en baisse.

Il s’agit de la même fraude que les démocrates ont perpétrée dans quelque 15 États lors des élections de 2020. Utilisant covid comme excuse, ils ont illégalement modifié les lois électorales, via un litige collusoire, pour supprimer l’exigence d’une signature de témoin sur les bulletins de vote postal – dans de nombreux États, la seule garantie contre la fraude électorale par correspondance.

Pourquoi l’ont-ils fait l’année dernière, et pourquoi recommencent-ils en Virginie ? Car la fraude électorale est un élément important de la stratégie du Parti démocrate. Ils savent que s’ils facilitent la fraude en éliminant les garanties comme les signatures de témoins, certains de leurs électeurs tricheront. Combien de? Personne ne sait. L’une des conséquences de l’élimination des garanties est qu’elle peut rendre impossible l’identification des bulletins de vote frauduleux. Mais assez, certainement, pour faire la différence lors d’une élection serrée, c’est pourquoi les démocrates ont une fois de plus trottiné ce stratagème corrompu. Suite:

Ce qui inquiète réellement McKay et d’autres démocrates de Virginie, c’est la nécessité de revenir à des règles électorales normales lors d’une course de gouverneur dans laquelle leur candidat semble patauger. Terry McAuliffe est un conseiller Clinton avec des décennies d’expérience politique et était un gouverneur relativement populaire de Virginie avant d’être remplacé par son collègue démocrate Ralph Northam. Tout cela a amené McAuliffe et son équipe à sous-estimer son adversaire, l’homme d’affaires Glenn Youngkin, confondant inexpérience politique et incompétence. McAuliffe a ensuite aggravé cette erreur en commettant l’erreur colossale de déclarer publiquement : « Je ne pense pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils devraient enseigner.

McAuliffe a été pris dans le tourbillon de l’opposition à l’enseignement de la théorie critique de la race et de doctrines similaires d’extrême gauche et anti-américaines dans les écoles publiques. La course du gouverneur de Virginie pourrait être un indicateur utile de l’ampleur de la réaction contre CRT.