Panique des serpents d’Ibiza alors que l’essor du tourisme provoque une énorme augmentation du nombre de reptiles | Monde | Nouvelles

Historiquement, Ibiza n’a naturellement pas eu de serpents qui habitent l’île. Mais alors que les touristes britanniques augmentent la demande d’importations de nourriture et de plantes exotiques, il y a eu un afflux de serpents.

Il existe maintenant quatre espèces de serpents à Ibiza, le serpent fouet en fer à cheval représentant la plus grande menace pour la population de lézards d’Ibiza.

Des recherches sur l’île ont révélé que les serpents ont envahi la moitié des terres d’Ibiza.

Les recensements montrent que les zones avec un grand nombre de lézards n’ont pas encore été envahies par les serpents, mais les zones avec un grand nombre de prédateurs se développent selon les recherches.

Un conseil local distribue des pièges gratuits et paie des habitants pour détruire les serpents de l’île, car ils menacent d’anéantir les lézards.

Un groupe d’expatriés britanniques, financé par un membre du conseil d’administration du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA), encourage également les « vacances écologiques » pour aider à restaurer les habitats naturels de l’île.

Selon le Telegraph, Ibiza Preservation espère réduire le besoin d’importations et demander aux visiteurs de profiter de la cuisine locale d’Ibiza.

Le groupe a été créé par l’expatriée Serena Cook, qui gère un service de conciergerie haut de gamme sur l’île. et Ben Goldsmith, un financier et militant de la nature qui siège au conseil d’administration du DEFRA.

Kate Benyon-Tinker, une autre expatriée britannique et responsable des communications d’Ibiza Preservation, a déclaré au Telegraph : « Nous essayons d’amener les gens à apprécier les lézards, des photos d’eux sont vendues sur des aimants de réfrigérateur, des serviettes de plage et autres.

« Ils ont évolué pour manger de la végétation en raison du manque d’autres denrées alimentaires sur les îles.

« Cela signifie qu’ils pollinisent toutes les plantes, ils sont extrêmement importants pour l’écosystème.

“Nous soutenons une campagne pour sauver le lézard et ce qu’ils font est d’essayer de faire passer le mot sur le piégeage des serpents, et ce que vous faites et d’encourager les gens à se procurer leurs propres pièges.”

Ibiza Preservation a financé des groupes locaux qui préservent les ressources naturelles de l’île et font campagne pour que les Britanniques participent à un tourisme plus durable.

Mme Benyon-Tinker a également déclaré au Telegraph que le groupe avait pour objectif de rajeunir les fermes de l’île et de contribuer à faire d’Ibiza “une destination plus gourmande”.

Elle a ajouté au point de vente: «Le type de tourisme ici signifie qu’ils ont ce problème où une énorme quantité de touristes descendent sur une plage en très peu de temps.

“Et ce qui est bien mieux pour l’île, c’est si vous pouvez avoir un tourisme plus constant toute l’année, de sorte que vous ayez un tourisme d’hiver où les gens viennent et ils sont plus intéressés par les promenades, et vous savez, manger dans de bons restaurants et faire ce genre d’expériences de la ferme à la table.

Cela survient après que les chercheurs Elba Montes, Fred Kraus, Brahim Chergui et Juan M Pleguezuelos ont publié une étude sur “l’effondrement du lézard endémique (le lézard des murailles d’Ibiza) sur l’île d’Ibiza par l’intermédiaire d’un serpent envahissant” plus tôt cette année.

Au cours des 18 dernières années, les chercheurs ont déclaré que le lézard des murailles d’Ibiza était devenu la proie du serpent fouet en fer à cheval après que les reptiles prédateurs aient été amenés sur l’île à l’intérieur des oliviers.

Les chercheurs ont déterminé que le reptile envahissant occupe 49,31 pour cent de l’île et 43,04 pour cent de l’aire de répartition entière des lézards.

Sur la base des données, les chercheurs pensent que les serpents couvriront toute l’île d’Ibiza d’ici 2027-2028.

La couverture rapide de l’île d’Ibiza entraîne un déclin très rapide des lézards des murailles d’Ibiza jusqu’à leur disparition dans l’aire de répartition envahie.