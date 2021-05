Panique du verrouillage au Royaume-Uni: Sage tiendra une réunion d’urgence AUJOURD’HUI alors que l’Inde pourrait retarder son retour | Politique | Nouvelles

Le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) est préoccupé par le nombre croissant de cas qui risque de remettre la feuille de route de Boris Johnson à la normale. Le premier ministre espère lever pratiquement toutes les restrictions légales en matière de pandémie le 21 juin.

Cependant, le calendrier dépend de l’absence d’augmentation des cas de souches mutantes de Covid inquiétantes.

Hier, le Premier ministre a admis que l’augmentation des cas de la variante indienne – officiellement appelée B1617.2 – était “de plus en plus préoccupante ici au Royaume-Uni”.

COG-UK, un groupe de scientifiques recherchant de nouvelles variantes, a trouvé 1723 cas de la souche.

La semaine dernière, Public Health England (PHE) a déclaré qu’il y avait 520 cas.

Si PHE confirme les chiffres COG-UK, cela suggérerait que le nombre de cas de la variante mutante a triplé en une semaine seulement.

Les cas semblent s’être largement répandus dans des zones localisées telles que Bolton dans le Grand Manchester et Glasgow en Écosse.

On craint que la souche ne résiste aux piqûres actuellement déployées à travers la Grande-Bretagne, après que des personnes entièrement vaccinées en Inde aient été infectées.

Jusqu’à présent, plus de 35 millions de Britanniques ont reçu au moins une dose d’une injection de coronavirus, tandis que plus de 18 millions ont reçu leur deuxième.

Hier, le ministre de l’Environnement, George Eustice, a déclaré que le gouvernement “ne pouvait rien exclure” lorsqu’on lui a demandé si un verrouillage local pourrait être mis en œuvre en raison de la poussée.

Cependant, ce matin, le professeur James Naismith, directeur du Rosalind Franklin Institute, a averti que la variante ne pouvait pas être abordée localement et que les ministres “devraient le considérer comme un problème à l’échelle du pays”.

“Un retard est possible”, ont-ils dit.

Les craintes surviennent quelques jours à peine avant que le prochain assouplissement des restrictions de verrouillage n’ait lieu lundi.

À partir du 17 mai, l’hospitalité intérieure sera autorisée à rouvrir les tables de service de deux ménages ou jusqu’à six personnes.

Les cinémas, musées et autres lieux de divertissement intérieurs rouvriront également leurs portes pour la première fois depuis l’année dernière.

Malgré l’augmentation des cas de la variante indienne, il n’est pas prévu de retarder le changement des règles qui aura lieu la semaine prochaine.

Les résultats de la dernière étude Covid-19 REACT-1 indiquent que le nombre de cas de virus a chuté de 50% entre mars et début mai, et est à son plus bas depuis août.

L’étude React a examiné des variantes du coronavirus et a révélé que sur 115 écouvillons positifs, 24 cas ont été identifiés comme étant la variante de Kent et deux des trois cas à Londres ont été identifiés comme la variante indienne préoccupante.

Au total, 127 408 tests sur écouvillon réalisés à travers l’Angleterre entre le 15 avril et le 3 mai.