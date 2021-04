Panique électorale à venir en 2022 – Martin Armstrong ⋆ .

par Greg Hunter, USA Watchdog:

Selon un récent sondage, 51% des Américains pensent que Joe Biden a triché pour entrer à la Maison Blanche. La répartition est de 74% de républicains et de 30% de démocrates étonnants pensent que la tricherie a joué au moins une partie du résultat des élections de 2020. En Arizona, les bulletins de vote pour les élections de 2020 sont enfin audités alors que les batailles judiciaires pour les arrêter se poursuivent. L’analyste légendaire du cycle financier et géopolitique Martin Armstrong prédit une «panique électorale en 2022». Armstrong explique: «Cela signifie une volatilité extrêmement élevée. Malgré tout ce qu’ils veulent dire, il y a une grande partie de la population qui ne croit pas aux élections. Les sondages disent que c’est à 51%, mais c’est probablement près de 60 ou 70%. Vous voyez aussi que 60% des Américains veulent un tiers, et vous parlez des démocrates et des républicains. . . . Je pense que parce que nous avons un si grand nombre de gens qui ne font pas confiance aux résultats des élections, je ne pense pas qu’ils vont pouvoir s’en tirer à nouveau en truquant les élections. Cela va se transformer en violence. Il n’y a aucun doute à ce sujet.

Armstrong voit également les plans fiscaux de l’administration Biden sur des choses comme les gains en capital causer des problèmes dans un avenir pas trop lointain. Armstrong dit: «S’ils éliminent les gains en capital, peu m’importe que vous soyez républicain ou démocrate, vous allez devoir vendre. Votre comptable vous dira que si vous ne vendez pas, vous paierez deux ou trois fois plus d’impôts l’année prochaine. Ainsi, ils peuvent créer un effondrement grave et sérieux de l’économie mondiale. Ceci s’ajoute à toutes ces absurdités Covid qu’ils ont créées. “

Armstrong dit depuis des mois que la déflation serait le thème principal de l’économie. Cela va-t-il continuer ou y a-t-il eu un changement? Armstrong dit: «La déflation est maintenant terminée. Les gens doivent comprendre. Cela n’a rien à voir avec l’offre de monnaie. . . . Si vous ne voyez pas un avenir radieux, que faites-vous? Vous économisez votre argent. . . . L’un des objets les plus vendus en Europe est un coffre-fort. Les gens stockent de l’argent. Biden était la paille qui a brisé le dos du chameau. Les gens voient maintenant que les choses vont coûter plus cher à l’avenir qu’aujourd’hui. Ils ont également créé des pénuries en raison de ces verrouillages. L’inflation ne fait que commencer maintenant. Il est basé sur des pénuries, et il se poursuivra vers 2024. »

L’essentiel sur la cause de l’inflation, selon Armstrong, est «une perte de confiance dans le gouvernement».

Armstrong prédit également: «Nous envisageons la perspective d’une guerre sérieuse entre 2025 et 2027. Tout cela est complètement à cause de cette grande absurdité de réinitialisation. Ils ont utilisé le virus Corona comme excuse pour essayer d’arrêter l’économie. Si vous regardez les loyers à New York, ils sont en chute libre. L’immobilier devient fou en dehors des centres urbains. En Floride, ce qui représentait une maison de 500 000 dollars l’année dernière représente désormais plus d’un million de dollars. »

À propos de Trump, Armstrong dit: «Je ne le vois pas retourner au pouvoir avant 2024.» Mais, si la fraude électorale massive est prouvée avec l’audit de l’Arizona en cours en ce moment, Armstrong prédit: «La législature de l’État peut rappeler un sénateur» qui a gagné par le truquage des élections.

