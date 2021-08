Panique en Afghanistan alors qu’une énorme explosion secoue Kaboul – craintes d’une deuxième attaque de l’EIIS-K | Monde | Nouvelles

in

Le journaliste Omid Farooq a écrit sur Twitter : « Rupture : une énorme explosion entendue à Kaboul. »

Il a ajouté plus tard : “Une source proche de l’aéroport dit que l’aéroport de Kaboul a été touché par une roquette”.

Cela survient alors que le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le départ du Royaume-Uni d’Afghanistan était “l’aboutissement d’une mission différente de tout ce que nous avons vu de notre vivant”.

Les dernières troupes britanniques et le personnel diplomatique ont été transportés par avion de Kaboul samedi, mettant ainsi un terme à l’engagement britannique de 20 ans en Afghanistan et à une opération de deux semaines pour secourir les ressortissants britanniques et leurs alliés afghans.

L’ambassadeur en Afghanistan, Sir Laurie Bristow, qui avait traité les personnes fuyant le pays à l’aéroport jusqu’au dernier moment, faisait partie de ceux qui ont atterri à la base RAF Brize Norton dans l’Oxfordshire dimanche matin.

Et cela a mis fin à l’opération Pitting, considérée comme la plus grande mission d’évacuation depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dans une vidéo téléchargée sur Twitter dimanche matin, M. Johnson a félicité les plus de 1 000 militaires, diplomates et responsables qui ont participé à l’opération en Afghanistan.

Il a déclaré: “Les troupes et les responsables britanniques ont travaillé sans relâche jusqu’à une date limite impitoyable dans des conditions pénibles.

“Ils ont déployé toute la patience, les soins et la pensée qu’ils possèdent pour aider les gens qui craignent pour leur vie.

“Ils ont vu de première main des attaques terroristes barbares contre les files de personnes qu’ils essayaient de réconforter, ainsi que contre nos amis américains.

“Ils n’ont pas bronché. Ils sont restés calmes. Ils ont continué le travail.

“C’est grâce à leurs efforts colossaux que ce pays a maintenant traité, vérifié, contrôlé et transporté par avion plus de 15 000 personnes en lieu sûr en moins de deux semaines.”

