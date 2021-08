Panique en Chine : Pékin admet la « nouvelle vague de cas Delta » comme trois zones à haut risque identifiées | Monde | Nouvelles

in

Cette nouvelle vague de la variante Delta hautement transmissible se propage rapidement à travers la ville historique de Nanjing, dans la province du Fujian, la mégapole de Chongqing et Zhangjiajie dans la province du Hunan. Plus de 200 cas de virus ont été liés à un groupe d’origine dans un aéroport international, selon les médias d’État chinois. Des cas ont également été signalés dans les provinces du Sichuan et du Liaoning.

Des centaines de milliers de personnes à Nanjing, dans la province du Jiangsu, ont été plongées dans des conditions de confinement.

Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale chinoise de la santé, a annoncé : « La principale souche circulant actuellement est la variante Delta, qui pose un défi encore plus grand aux travaux de prévention et de contrôle des virus. »

Samedi après-midi, la Chine comptait trois zones à haut risque et 70 zones à risque moyen dans les sept provinces.

La nouvelle survient alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les pays à contenir la mutation avant qu’elle ne se transforme à nouveau en une souche plus mortelle.

L’OMS a déclaré qu’à l’échelle mondiale, il y a eu une augmentation moyenne de 80% des infections au cours des quatre dernières semaines alimentée par la variante Delta.

La haute transmissibilité de la variante Delta a forcé la Chine auparavant presque imprenable à augmenter ses restrictions de verrouillage des coronavirus.

Même fidèle du Parti communiste chinois, le Global Times a admis que le pays connaît une “nouvelle vague d’épidémie de souche variante Delta” qui est actuellement concentrée dans la province du Jiangsu, mais il avertit que la souche “pourrait continuer à se propager dans plus de régions en le court terme”.

Le Global Times indique également qu’il y a également une épidémie de la souche à Zhangjiajie dans la province du Hunan (centre de la Chine).

LIRE LA SUITE: Vaccin Pfizer Covid: Six «symptômes persistants» du post-vaccin Covid

“Il y a un risque qu’il continue de se propager à plus de régions.”

Bien que le responsable ait ajouté: “À l’heure actuelle, nos mesures de prévention des épidémies sont toujours efficaces.”

Se référant à la propagation de la variante Delta en juillet, le Global Times a déclaré que « la Chine a signalé un total cumulé de 328 cas transmis localement rien qu’en juillet ».