PANIQUE! MSNBC voit une «condamnation à mort» pour l’agenda de Biden, la fin de la république ⋆ 10z viral

Dire que les hackers démocrates se faisant passer pour les hôtes de MSNBC sont paniqués est un euphémisme. Lundi, Nicolle Wallace a fustigé l’annonce du sénateur Joe Manchin selon laquelle le démocrate modéré ne votera pas pour la tentative radicale de fédéraliser le vote dans ce pays, la qualifiant de “condamnation à mort” politique pour Biden qui pourrait conduire à la chute de la République. .

Date limite: l’hôte de la Maison Blanche Wallace a ouvert le spectacle avec une morosité hyperbolique: “Le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin a, volontairement ou indûment, prononcé une condamnation à mort officielle pour la plupart des projets de Biden en promulguant une toute nouvelle norme pour la législation, affirmant qu’il ne soutiendra pas une législation qui n’a pas de soutien bipartite.

« Sciemment ou non ? » “Peine de mort?” Dans le langage MSNBC, le larbin Manchin détruit le pays en nous privant des parties les plus extrêmes de l’agenda démocrate. Wallace a exprimé sa colère, comparant le démocrate de Virginie-Occidentale à Trump : « Alors que Manchin navigue peut-être aussi dans le point de vue de son État d’origine, ses raisons invoquées pour s’opposer à la législation sur le droit de vote sont positivement Trumpiennes dans leur détachement des faits.

Le membre du Congrès démocrate James Clyburn, le House Majority Whip, a comparé la décision de Manchin à… la chute de Rome.

Quand j’enseignais l’histoire, je disais deux dates. Quand j’étudiais l’histoire, parlez-moi des dates. 76 après JC 76 après JC C’est l’année où l’empire romain est tombé et a plongé le monde entier dans les ténèbres. Et il n’est revenu à la lumière qu’en 1066, lorsque Guillaume le Conquérant l’a rouvert et si nous n’y prenons pas garde, la plus grande démocratie sur Terre suivra le chemin de l’Empire romain.

Plutôt que de qualifier cela d’absurdité hyperbolique, Wallace a adoré : « J’ai cherché le parallèle historique approprié. Je vous remercie beaucoup de l’avoir fourni tout à l’heure.

NICOLLE WALLACE: Le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin a, volontairement ou involontairement, inauguré une condamnation à mort officielle pour la plupart des projets de Biden en promulguant une toute nouvelle norme de législation, affirmant qu’il ne soutiendra pas une législation qui n’a pas de soutien bipartite. Même s’il soutient ce que fait la législation. Le New York Times l’écrit ainsi. Citation : « Le sénateur a effectivement donné aux républicains un droit de veto, affirmant qu’il ne s’oppose pas au fond de la législation. Seul son manque de soutien bipartite. Le sénateur de Virginie-Occidentale a porté le coup fatal à la législation sur le droit de vote qui aurait annulé les lois de suppression en cours dans les législatures des États propulsées par le grand mensonge selon lequel il y avait eu une fraude électorale généralisée lors des élections de 2020.

WALLACE: Bien que Manchin navigue également dans le point de vue de son État d’origine, ses raisons invoquées pour s’opposer à la législation sur le droit de vote sont positivement Trumpiennes dans leur détachement des faits. L’excuse Manchin étant que la législation sur le droit de vote est source de division. Mitch McConnell, un homme sans honte, ne s’inquiète pas de choses comme la division lorsqu’il tue la législation pour nommer une commission bipartite pour enquêter sur l’insurrection meurtrière.

WALLACE : Ce droit sacré est attaqué comme je ne l’ai jamais vu. Attaque contre la démocratie. Ce qui m’inquiète, c’est à quel point toute cette initiative est antiaméricaine. C’est dingue. C’est dingue. Les électeurs républicains que je connais trouvent cela méprisable. Électeurs républicains. Cela fait ressembler Jim Crow à Jim Eagle. C’est gigantesque, ce qu’ils essaient de faire. Il ne peut pas être soutenu et fera tout ce qui est en mon pouvoir avec mes amis à la Chambre et au Sénat pour empêcher que cela devienne la loi.

WALLACE: Jake, c’est, je pense, la réprimande la plus publique et la plus sismique de ce président sortant très populaire de la part de Joe Manchin. A-t-il été conçu comme tel ?

DOWD: Je reçois Joe Manchin et je le connais et le connais depuis des années. Mais je pense que nous pouvons dénoncer son hypocrisie en ce moment.

JAMES CLYBURN : Quand j’enseignais l’histoire, je disais deux dates. Quand j’étudiais l’histoire, parlez-moi des dates. 76 après JC 76 après JC C’est l’année où l’empire romain est tombé et a plongé le monde entier dans les ténèbres. Et il n’est revenu à la lumière qu’en 1066, lorsque Guillaume le Conquérant l’a rouvert et si nous n’y prenons pas garde, la plus grande démocratie sur Terre suivra le chemin de l’Empire romain.