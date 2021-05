Panique pétrolière américaine alors que les hackers russes paralysent le plus gros pipeline – Le FBI met en garde contre la menace «DarkSide» | Monde | Nouvelles

Pipeline colonial: les prix du gaz vont augmenter après une cyberattaque

Et un expert a déclaré que le pouvoir exercé par le sombre collectif DarkSide ne devrait pas être sous-estimé – avertissant qu’il représente un «danger réel et présent». L’attaque contre Colonial Pipeline, qui transporte près de la moitié du carburant consommé le long de la côte est des États-Unis, est considérée comme l’un des programmes de rançon numérique les plus perturbateurs jamais signalés.

L’impact est toujours en cours d’évaluation, mais l’arrêt réduira inévitablement la disponibilité du carburant, fera grimper les prix et obligera les raffineurs à réduire leur production, car ils n’ont aucun moyen d’expédier le gaz.

La société privée a déclaré hier qu’elle travaillait d’arrache-pied pour redémarrer par étapes dans le but de «restaurer substantiellement le service opérationnel d’ici la fin de la semaine».

Le FBI a attribué la cyberattaque à DarkSide, un groupe qui serait basé en Russie ou en Europe de l’Est.

Son ransomware cible les ordinateurs qui n’utilisent pas de claviers dans les langues des anciennes républiques soviétiques.

Marty Edwards, vice-président de la sécurité OT chez Tenable, société de cybersécurité basée aux États-Unis, a déclaré à Express.co.uk: «Les cyberattaques représentent un danger réel et actuel pour les infrastructures critiques du monde entier et, par extension, pour chaque consommateur.

«Si les rapports sont exacts, l’incident de Colonial Pipeline a toutes les marques d’une attaque de ransomware qui a commencé dans l’environnement informatique et, par précaution, a forcé l’opérateur à arrêter les opérations.

Qui a cassé Internet? La CIA et le FBI se démènent pour trouver les auteurs d’une cyberattaque massive

Il ne faut pas sous-estimer ces groupes Marty Edwards

«Les ransomwares ont été un vecteur d’attaque privilégié des cybercriminels en raison de leur efficacité et de leur retour sur investissement. C’est précisément pourquoi les mauvais acteurs ont récemment jeté leur dévolu sur les infrastructures critiques.

M. Edwards a ajouté: «La fermeture des environnements de technologie opérationnelle (OT) peut coûter des centaines de millions de dollars, ce qui oblige les fournisseurs à compenser les coûts.

«Nous ne devons pas sous-estimer ces groupes. Beaucoup d’entre eux disposent désormais de services d’aide, de support technique, de traitement de la paie et de sous-traitants.

«Ce sont essentiellement des sociétés criminelles à part entière opérant dans le monde numérique.

«Bien que l’on ne sache pas comment cette attaque s’est déroulée, c’est un autre rappel des menaces croissantes pesant sur les infrastructures critiques sur lesquelles nous comptons tous.»

Un communiqué publié au nom du groupe hier a déclaré: “Notre objectif est de gagner de l’argent et non de créer des problèmes pour la société.”

La déclaration ne mentionnait pas spécifiquement Colonial Pipeline, d’une longueur de 5500 miles, commençant à Houston, au Texas, et se terminant à New York, par son nom.

Le président Joe Biden a déclaré lundi qu’il n’y avait aucune preuve jusqu’à présent de l’implication du gouvernement russe, mais a souligné qu’il y avait des preuves que le ransomware des coupables se trouvait en Russie.

L’administration Biden évalue en permanence l’impact de l’incident du pipeline colonial sur l’approvisionnement en carburant de la côte Est, a déclaré le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans un communiqué également publié hier.

Elle a ajouté: “Nous surveillons les pénuries d’approvisionnement dans certaines parties du sud-est et évaluons toutes les mesures que l’administration peut prendre pour atténuer l’impact autant que possible.”

Un communiqué publié par l’ambassade de Russie via Facebook, a déclaré: «L’ambassade a pris note des tentatives de certains médias d’accuser la Russie d’une cyber-attaque contre le pipeline colonial.

«Nous rejetons catégoriquement les fabrications sans fondement de journalistes individuels et réitérons que la Russie ne mène pas d’activités« malveillantes »dans l’espace virtuel.

Les stations-service en Géorgie, en Caroline du Nord et au Tennessee ont déjà vu des achats de panique, a déclaré Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy.

L’American Automobile Association a déclaré que le prix national moyen de l’essence avait grimpé à 2,96 dollars le gallon et pourrait atteindre son plus haut niveau depuis 2014.

En Géorgie, le propriétaire d’une entreprise de camionnage, Marcus Blash, s’inquiète car son entreprise ne peut pas stocker de carburant sur place pour se prémunir contre les flambées des prix.

Il a dit: “Nous payons à la pompe. Cela ne nous a pas encore frappé, mais cela va faire beaucoup de mal.”