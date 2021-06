Panique sanitaire de Kim Jong-un : le régime nord-coréen pourrait s’effondrer – Le renseignement américain en alerte | Monde | Nouvelles

in

Les responsables du renseignement américain s’inquiètent de ce qui se passera au cours des “prochains mois” si la santé de M. Kim se détériore. Le leader totalitaire est apparu à la télévision d’État samedi dernier et était nettement plus léger. Il est apparu dans les médias d’État nord-coréens où il a dirigé une réunion politique et a fourni ses solutions personnelles aux problèmes économiques du pays.

Des observateurs expérimentés du régime ont souligné que le chef du parti avait perdu beaucoup de poids.

Les responsables du renseignement américain et le National Intelligence Service (NIS) de Corée du Sud prennent la perte de poids de M. Kim très au sérieux car cela pourrait être un signe qui confirmerait les rumeurs de sa mauvaise santé.

Une théorie du faible poids actuel du leader est qu’il a fait cela intentionnellement pour améliorer sa santé car il semble souffrir d’obésité.

Vipin Narang, professeur agrégé de sciences politiques au Massachusetts Institute of Technology (MIT), a déclaré que la perte de poids de M. Kim pourrait “probablement améliorer sa position à la maison”.

LIRE LA SUITE: Piers Morgan dénonce les «gens réveillés» pour «avoir marché comme Kim Jong-un

Ils ont déclaré qu’il avait « pris en moyenne 6 à 7 kilogrammes par an », soit 50 kg au total depuis sa prise de pouvoir en 2011.

L’officier du renseignement américain Mike Brodka a déclaré à NK News : « À première vue, une perte de poids notable peut ne pas signifier grand-chose.

“Mais cela peut fournir des indices sur d’autres informations recherchées par les collecteurs de renseignements.”

Il a ajouté qu’en ce qui concerne la santé du dirigeant nord-coréen, il est “important que les services de renseignement examinent différentes sources d’informations et indicateurs d’événements liés pour tenter de répondre”.

Il a ajouté : « Il peut s’agir simplement d’un changement de mode de vie sain ou d’un problème plus complexe.

« Pour l’instant, on ne sait pas.

“Cependant, cela soulève suffisamment de questions sérieuses pour que nous devions prêter attention aux événements au cours des deux prochains mois pour le découvrir.”

Récemment, le dirigeant nord-coréen a pris des pauses plus longues et plus fréquentes de la scène publique, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur la nature de sa santé.