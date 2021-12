Le premier cas de Flurona a été découvert chez une jeune femme enceinte à l’hôpital Beilinson de Petach Tikva. Flurona est un mélange dangereux de coronavirus et de grippe. La jeune femme n’était pas vaccinée et les résultats de l’hôpital ont détecté la co-présence à la fois de la grippe et des agents pathogènes Covid 19.

La presse locale en Israël a rapporté que la femme avait été trouvée positive pour les deux infections lors d’une analyse à l’hôpital de Petach Tikva.

Le ministère israélien de la Santé étudie les résultats.

La femme a présenté des symptômes relativement bénins de la maladie.

Cependant, le ministère israélien de la Santé étudie la combinaison des deux infections pour détecter si cela pourrait provoquer une maladie plus grave.

Maintenant, des experts en Israël ont déclaré que plusieurs autres patients ont contracté les deux virus mais n’ont pas été diagnostiqués.

Le professeur Arnon Vizhnitser, directeur du département de gynécologie des hôpitaux, a déclaré : « L’année dernière, nous n’avons pas été témoins de cas de grippe chez les femmes enceintes ou qui accouchent.

« Aujourd’hui, nous voyons des cas de coronavirus et de grippe qui commencent à pointer la tête.

« Nous voyons de plus en plus de femmes enceintes atteintes de la grippe.

« C’est définitivement un grand défi de faire face à une femme qui arrive avec de la fièvre à l’accouchement.

« C’est surtout quand vous ne savez pas s’il s’agit du coronavirus ou de la grippe, alors vous vous référez à eux de la même manière.

« La plupart des maladies sont respiratoires. »

M. Vizhnitser a ajouté que le patient n’avait présenté aucun symptôme inhabituellement grave.

Il a ajouté : « Elle a reçu un diagnostic de grippe et de coronavirus dès son arrivée.

« Les deux tests sont revenus positifs, même après que nous ayons vérifié à nouveau.

« La maladie est la même maladie; ils sont viraux et causent des difficultés respiratoires car les deux attaquent les voies respiratoires supérieures. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.