Panne du PSN : le PlayStation Network est en panne sur PS5 et PS4

Le PlayStation Network de Sony semble être en panne sur toutes les plateformes PlayStation, y compris PS5 et PS4. Un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux ont signalé leurs difficultés à se connecter et à accéder à quoi que ce soit à partir de leur compte, et un regard sur le site Web d’état de PlayStation montre que tous les services sont affectés pour le moment.

Down Detector a également connu une énorme augmentation des rapports concernant le PSN au cours de la dernière heure aux États-Unis. Selon le site Web de Sony, ces problèmes persistent depuis 14 h 34 HE le 31 août.

Si vous essayez d’accéder à votre compte PlayStation dès maintenant sur des consoles, vous serez confronté à un écran indiquant que le PlayStation Network est actuellement en cours de maintenance. On ne sait pas si cette maintenance était prévue à l’avance, mais la société ne l’a pas communiqué aux joueurs si tel est le cas.

PlayStation n’a pas encore reconnu le problème ni fourni de calendrier pour la restauration des services. Bien qu’il existe un certain nombre de choses que vous pouvez faire lorsque le PSN est en panne afin d’essayer de jouer à vos jeux, elles peuvent ne pas fonctionner car une maintenance est en cours. Jusqu’à ce que Sony fasse une déclaration, la meilleure chose à faire pour le moment est malheureusement d’attendre.

Nous continuerons à mettre à jour cette histoire avec plus d’informations et si le réseau revient en ligne. Les doigts croisés, c’est bientôt et nous n’avons pas besoin d’attendre plusieurs heures pour une solution.